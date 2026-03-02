В последнее время многие производители демонстрируют ноутбуки, ориентированные на 3D-разработку. Большинство из них остаются концептами и редко доходят до серийного производства. Компания Lenovo предложила своё видение такого устройства — концептуальный Yoga Book Pro 3D Concept, ориентированный на 3D-художников.

Новинка напоминает доработанную версию существующих двухэкранных моделей, таких как Yoga Book 9i. Устройство оснащено двумя OLED-дисплеями и камерой высокого разрешения для отслеживания движений в 3D-пространстве.

Yoga Book Pro 3D Concept работает на базе процессора Core Ultra 7 (точная модель не уточняется) и может оснащаться видеокартой GeForce RTX 5070 Ti от Nvidia. Lenovo не раскрывает поколение процессора Intel, однако с учётом позиционирования устройства можно предположить использование архитектуры Arrow Lake или Panther Lake. Максимальный объём оперативной памяти составляет 64 ГБ LPDDR5x без возможности апгрейда, а накопитель — до 1 ТБ. Информация о возможности его замены отсутствует.

Ноутбук оснащён двумя OLED-панелями формата 16:10 с разрешением 3.2K и частотой обновления 120 Гц. Предположительно, диагональ каждого экрана составляет 14 дюймов. Верхний дисплей поддерживает вывод 3D-контента, а нижний предназначен для 3D-ввода и может выполнять функцию виртуальной клавиатуры.

Поскольку устройство относится к премиальному сегменту, оно получило широкий набор портов: два Thunderbolt 4.0, два USB Type-A (10 Гбит/с), один HDMI 2.1, комбинированный аудиоразъём 3,5 мм и слот для SD-карт.





За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 92 Вт·ч. Также заявлена поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В верхней части экрана установлена 50-мегапиксельная веб-камера с RGB-сенсором. Она способна распознавать движения рук и выполнять базовые действия при работе с 3D-моделями — вращение, масштабирование и навигацию.

Вес устройства составляет 2,7 кг. Это довольно много, однако для рабочих станций подобного класса высокая масса не является редкостью.