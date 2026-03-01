Xiaomi подтвердила дату запуска серии смартфонов 17 и планшета Pad 8 в Индии — мероприятие намечено на 11 марта 2026 года. Эта новость, появившаяся после официального мирового анонса на MWC 2026, зафиксирована на сайтах Xiaomi India и Amazon India, что обещает заинтересованным покупателям одновременно получить доступ к новым флагманам и планшетам компании.

Особенности моделей Xiaomi 17 для Индии

Индийский рынок получит две версии флагманской линии — Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. В отличие от глобального рынка, Индия не получит специальный Leica Edition Ultra, известный как Leica Leitzphone. Главным аппаратным отличием регионов стала ёмкость аккумуляторов: китайские Ultra-версии оснащены батареями на 6 800 мА·ч, тогда как для глобальной и индийской версий этот показатель снижен до 6 000 мА·ч.

Xiaomi 17 Ultra в Индии поддерживает 90-ваттную проводную зарядку HyperCharge и 50-ваттную беспроводную зарядку того же стандарта. Кроме того, смартфон получил фирменную функцию Xiaomi Offline Communication, которая позволяет совершать голосовые звонки без подключения к сети на расстоянии до 1,9 километра с помощью Bluetooth и проприетарных технологий. В комплекте к запуску будут доступны аксессуары Photography Kit и Photography Kit Pro.

Xiaomi Pad 8: характеристики и аксессуары для Индии

Планшет Xiaomi Pad 8 для Индии по характеристикам совпадает с глобальной версией: у него процессор Snapdragon 8s Gen 4, система HyperOS 3 на базе Android 16, аккумулятор на 9 200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. По заверению Xiaomi, одного заряда хватает на два дня активного использования.

Из аксессуаров для Pad 8 Индия получит стилус Xiaomi Focus Pen Pro и клавиатуру Xiaomi Focus Keyboard. Планируется два варианта планшета: стандартный и под названием Matte Glass (Soft Light на китайском рынке), что отражает стремление производителя адаптировать продукт под разные предпочтения пользователей.





Объединение релизов смартфонов и планшета в одну дату с активным продвижением через собственные площадки Xiaomi и Amazon указывает на важность индийского рынка для компании. После мировой премьеры на MWC 2026 Xiaomi усиливает позиции флагманских продуктов, отвечая на повышенный спрос и конкуренцию в регионе.