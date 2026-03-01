Lenovo готовит свежий взгляд на ноутбук с концептом ThinkBook Modular AI PC, который может дебютировать на выставке MWC 2026 в Барселоне. Главная идея — модульность, позволяющая переключаться между классической клавиатурой и вторым дисплеем, расширяющим рабочее пространство или превращающим ноутбук в планшет с дополнительной панелью управления.

Рендеры, опубликованные инсайдером Эваном Блассом, показывают устройство с привычным складным форм-фактором. Но это лишь начало: нижняя часть корпуса трансформируется, закрывая привычный трекпад и клавиатуру, либо заменяя их вторым экраном, либо позволяя отсоединить главный дисплей и сдвинуть его в сторону от базы. Такое решение намекает на сменные модули с возможностью кастомизации под конкретные задачи.

Модульность и искусственный интеллект в ThinkBook

Переход Lenovo к модульности — не первая попытка бросить вызов традиционным ноутбукам. В последние годы компания экспериментировала с роллами, магнитными аксессуарами и даже прозрачными экранами. Этот концепт продолжает тему гибких решений, актуальных как для бизнес-пользователей, так и для креативщиков, которым нужна адаптивность рабочего пространства.

Важный вопрос — как именно реализована связь между базой и сменными модулями: используются ли магниты, pogo-контакты или внутренние направляющие, пока остаётся загадкой. Неясны и детали по разрешению дополнительного экрана, поддержке стилуса или роли искусственного интеллекта в управлении и функциональности устройства.

Позиция Lenovo и перспективы продукта

Lenovo часто использует MWC, чтобы демонстрировать самые смелые идеи, не обещая скорого выхода коммерческих моделей. Этот модульный ThinkBook скорее служит лабораторией для будущих решений, позволяя оценить реакцию аудитории и собрать отзывы перед массовым производством.





На фоне усиления конкуренции в сегменте бизнес-ноутбуков, где Apple с MacBook и HP с Elite Dragonfly уже играют на удобстве и производительности, Lenovo пытается выделиться гибкостью и инновациями. Модульный ThinkBook — рискованная ставка, но если удастся сделать систему удобной, функциональной и недорогой, интерес к ней может быстро вырасти.

MWC 2026 стартует 2 марта, и мы наверняка узнаем больше — как о технических характеристиках, так и о планах Lenovo по запуску проекта. Пока остаётся ждать, превратится ли концепт в реальный продукт или останется экспериментом, оформленным в красивую оболочку.