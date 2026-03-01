Honor анонсировала на MWC 2026 уникальный смартфон Robot Phone с механизмом поворотной камеры и собственным компактным роботом-компаньоном. Устройство ещё не поступило в продажу, но объявлено к релизу в этом году. Главная особенность — камера с гироскопическим подвесом, который может вращаться на 360 градусов и имитировать человеческие жесты, включая кивки и покачивания.

Компания применила накопленный опыт в производстве складных устройств для создания миниатюрного и надёжного микромотора, который служит основой гимбл-камеры. Honor заявляет, что этот мотор на 70 % меньше аналогов — по размеру чуть больше 1 евроцента. В итоге Robot Phone получил самую компактную в индустрии систему с четырьмя степенями свободы и трёхосевой стабилизацией, работающую с главным сенсором на 200 мегапикселей.

Помимо основной гимбл-камеры, в смартфоне есть классические объективы, спрятанные за откидной панелью, что даёт выбор вариантов съёмки. Honor интегрировала в устройство разные AI-функции: режим Super Steady Video для сверхустойчивой записи при активных движениях, интеллектуальное отслеживание объектов и умные повороты камеры для кинематографичных эффектов, ранее доступные только в гимбл-камерах и экшн-камерах.

Особое внимание уделено киношным стандартам: Honor заключила партнёрство с ARRI Image Science, чтобы привнести в мобильную камеру профессиональные технологии цветокоррекции и обработки изображения. По словам ARRI, целью стало достижение естественной цветопередачи, плавного перехода светов и реалистичной глубины кадра — редкое для смартфонов качество.

Ещё одна заметная новинка — робот-компаньон под названием Honor Robot. Он выступил на сцене MWC, танцевал и выполнял трюки, демонстрируя технологические возможности компании в сфере искусственного интеллекта. В отличие от многих громких анонсов прошлого, робот здесь не просто шоу-объект, а часть крупной стратегии Honor по развитию AI с применением в быту и промышленности.





Впечатляющий набор технологий напоминает, как производители смартфонов не раз пытались внедрить механические камеры, но сталкивались с проблемами пыли и ломкости. Honor старается решить этот вызов, используя опыт в материалах и точных симуляциях, полученный при создании складных телефонов. Проблема сохранения долговечности и защиты от внешних воздействий остаётся главной проверкой для Robot Phone.

Robot Phone сочетает в себе сразу несколько тенденций: максимальную мобильность камеры, AI-управление съёмкой и роботизацию личных устройств. Если Honor удастся выполнить все обещания, пользователь получит новый опыт создания видео с кинематографическим качеством прямо в смартфоне. А сопровождающий робот расширит понятие «умного помощника» от привычных голосовых ассистентов к физическому интерактивному объекту.