Apple анонсировала крупное событие в Нью-Йорке с 2 по 4 марта, где планирует представить минимум пять новых устройств. Генеральный директор Тим Кук ранее обещал «большую неделю» с чередой релизов, которые станут первыми основными новинками компании в 2026 году после январского AirTag.

Среди ожидаемых новинок — недорогой MacBook и iPhone 17e, который может стать промежуточной версией между iPhone 17 и более продвинутыми моделями. Также в списке кандидатов значатся iPad Air с процессором M4, стандартный iPad 12 с чипом A18 и поддержкой Apple Intelligence, а также обновления линеек MacBook Air и MacBook Pro с новейшими процессорами M5, M5 Pro и M5 Max.

Примечательно, что Apple пока не подтвердила, увидят ли свет обновлённые Apple TV и HomePod mini на этом мероприятии, хотя пользователи уже давно ждут свежих версий. Для СМИ и избранных авторов компания организует «Apple Experience» — серии оффлайн-презентаций, которые пройдут 4 марта в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Они дадут возможность первыми пощупать новые гаджеты.

Что за новый MacBook и iPhone 17e

Самым интригующим устройством может стать бюджетный MacBook — вероятно, более доступная модель на базе процессора M5. Apple уже начала переход на M-серию процессоров, и такое расширение ассортимента говорит о стремлении захватить сегмент ноутбуков для студентов и офисных работников с ограниченным бюджетом.

iPhone 17e традиционно воспринимается как аппарат с уклоном в сторону экономии без серьёзных компромиссов для повседневного пользователя. Если Apple действительно представит эту модель, это будет логичным ответом на растущую конкуренцию со стороны китайских брендов, выпускающих мощные, но более доступные смартфоны.





Новинки iPad и новые процессоры для MacBook

Обновления iPad с M4 и A18 — очередной шаг к глубокой интеграции собственных процессоров Apple в планшеты и к расширению функционала с использованием возможностей искусственного интеллекта (Apple Intelligence). Появление A18 указывает на новый виток развития фирменных SoC после серии A, которые доминировали в iPhone и iPad предыдущих поколений.

MacBook Air и Pro с M-серией пятого поколения должны обеспечить заметный прирост производительности и энергоэффективности. Это даст Apple возможность сохранить лидерство среди ультратонких ноутбуков и выдержать конкуренцию с планшетно-ноутбучными моделями от Intel и AMD, которые усиливают свои позиции.

Что это значит для рынка и пользователей

Запланированная серия презентаций — редкий формат для Apple, которая обычно ограничивается одним событием. Это намекает на серьёзное расширение продуктовой линейки и активную борьбу на нескольких фронтах: компьютеры, смартфоны, планшеты и, возможно, ТВ-гаджеты. Такой интенсивный график хорошо сочетается с усиливающейся конкуренцией со стороны Google, Samsung и китайских производителей, давно насытивших рынок и готовых активно наращивать долю.

Внимание к распределённым показам и приглашению создателей контента говорит о новой стратегии Apple по увеличению вовлечённости аудитории и созданию большего шума вокруг релизов. После группа MacRumors будет на месте событий и готова предоставить живые обзоры и подробности.