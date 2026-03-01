Honor представила гибкий смартфон Magic V6 — первое устройство на новом чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. По характеристикам это серьёзный флагман в сегменте складных, однако ждать его появления за пределами Китая придётся несколько месяцев.

Презентация прошла 1 марта накануне MWC 2026 в Барселоне — необычное решение для китайского производителя, который обычно сначала запускает продукты на домашнем рынке. Honor явно хочет показать амбиции, заявившись прямо перед выходом новых складных Samsung Galaxy Z Fold8, Google Pixel 11 Pro Fold и даже давно обсуждаемого Apple iPhone Fold.

В Китае продажи стартуют уже в марте. Но в Европе, Великобритании и прочих регионах придётся ждать минимум до второй половины 2026 года. Точная дата и цена для международного рынка пока не объявлены, что добавляет неопределённости для фанатов гаджетов и потенциальных покупателей.

Технологии масштабирования производства, необходимость сертификаций и особенности логистики обуславливают такую задержку, но в условиях плотной конкуренции на рынке складных смартфонов промедление грозит потерей интереса со стороны покупателей. Фанаты уже довольны самой презентацией, но вынуждены наблюдать за новинкой как за недосягаемым трофеем.

Honor Magic V6 предлагает одну из самых мощных платформ на рынке складных — Snapdragon 8 Elite Gen 5 обеспечивает высокую производительность и хорошую тепловую эффективность. Это важные показатели для устройств с гибкими дисплеями, где сложнее контролировать температуру, чем в обычных смартфонах.





Задержка международного релиза объяснима, но расставляет приоритеты: китайский рынок для Honor остаётся важнейшим. В Европе и других регионах сейчас придётся подождать, пока другие бренды не займут нишу доступных и свежих гибких смартфонов.