В преддверии MWC 2026 производители смартфонов традиционно демонстрируют необычные концепции. Если основное внимание приковано к концепту Robot Phone от Honor, то компания Ulefone готовит иной подход — защищённый смартфон со съёмным модулем камеры.

Новинка получила название RugOne Xsnap 7 Pro. Её ключевая особенность — компактная »магнитная экшн-камера», встроенная в заднюю панель. Модуль можно отсоединить и использовать отдельно в качестве носимой камеры. По заявлению Ulefone, он предназначен для съёмки без помощи рук — камеру можно закрепить на шлеме, лямке рюкзака или другом снаряжении.

Идея модульных или съёмных камер не нова, однако их интеграция непосредственно в смартфон встречается редко. Ulefone называет устройство первым »защищённым смартфоном с носимой экшн-камерой». При этом реальная практичность решения будет зависеть от надёжности магнитного крепления и качества программной синхронизации и управления модулем.

Сам смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8400 5G. Ёмкость аккумулятора составляет внушительные 9000 мАч.

Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS), а также 64-мегапиксельную камеру ночного видения для съёмки при слабом освещении и в инфракрасном диапазоне. Пока не уточняется, использует ли съёмный модуль основной сенсор смартфона или оснащён отдельной матрицей. Также компания упомянула магнитную док-станцию для зарядки и просмотра отснятого материала под названием Action Pod Docking, однако подробности интеграции пока не раскрыты.





Интересно, что на той же выставке Honor планирует продемонстрировать концепт Robot Phone с роботизированным механизмом камеры, способным автоматически менять положение и кадрирование. Подходы компаний различаются — одна делает ставку на роботизацию, другая на модульность и защищённость, — однако обе демонстрируют стремление к более гибким форматам мобильной съёмки.

Ulefone намерена показать прототип RugOne Xsnap 7 Pro на стенде 7E46 в рамках MWC 2026. Коммерческий запуск устройства запланирован на середину года.

Перспективы модели во многом будут зависеть от того, насколько удобным окажется съёмный модуль в повседневном использовании и станет ли он действительно полезным инструментом, а не просто необычным дополнением.