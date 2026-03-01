Компания Kingbull официально представила на мировом рынке новый внедорожный электровелосипед Ranger. Модель выполнена в стиле ретро-мотоцикла и предназначена как для бездорожья, так и для езды по трейлам.

Ranger оснащён 750-ваттным бесщёточным задним мотор-колесом от Bafang с пиковой мощностью 1 500 Вт и крутящим моментом 80 Н·м. Максимальная скорость достигает 28 миль в час (45 км/ч). Такой же двигатель используется в других горных моделях бренда, включая Kingbull Rover 2.0 и Kingbull Literider 2.0. Велосипед способен преодолевать подъёмы с уклоном до 30°. Доступны пять скоростных режимов: 6, 12, 19, 25 и 31 миль в час. Также предусмотрен круиз-контроль, который активируется после 10 секунд движения с постоянной скоростью.

Впервые в линейке компании используется аккумулятор ёмкостью 864 Вт·ч. По заявлению производителя, запас хода на одном заряде достигает 80 миль (около 128,7 км). Модель оснащена поворотной ручкой газа, обеспечивающей плавное и точное управление скоростью на различных типах покрытия.

Велосипед получил 7-скоростную трансмиссию от Shimano. За амортизацию отвечает двухкоронная вилка с ходом 80 мм. В центральной части руля установлен 3,5-дюймовый цветной LCD-дисплей, отображающий скорость, уровень заряда батареи, пройденную дистанцию и выбранный режим.

Среди других характеристик — 20-дюймовые покрышки CST шириной 4 дюйма с защитой от проколов, гидравлические дисковые тормоза с роторами 180 мм, рама из высокоуглеродистой стали, светодиодная фара на 48 В и интегрированный задний фонарь со стоп-сигналом и указателями поворота. Максимальная грузоподъёмность составляет 350 фунтов (около 158,7 кг).





Предзаказ на Kingbull Ranger уже открыт на официальном сайте компании по стартовой цене 789 долларов. Велосипед доступен в чёрном цвете. Открытые продажи начнутся 5 марта, при этом специальная цена для первых покупателей действует до 4 марта включительно.