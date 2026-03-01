Новая утечка из Китая раскрывает подробности о следующем премиальном планшете Vivo, который, предположительно, выйдет под названием Vivo Pad 6 Pro. Судя по информации, компания делает ставку на более мощную начинку, увеличенную батарею и укрепление позиций в сегменте флагманских Android-планшетов.

Данные опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station на платформе Weibo. Хотя устройство прямо не названо, характеристики соответствуют ожидаемому обновлению линейки Pad 6 Pro или, возможно, аналогичной модели под брендом iQOO с похожей аппаратной базой.

Одним из ключевых изменений может стать переход на процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 вместо решений MediaTek. Если информация подтвердится, это станет серьёзным шагом вперёд в плане производительности — особенно для многозадачности, работы с графикой и игр с высокой частотой кадров.

По данным утечки, планшет получит дисплей диагональю 13,2 дюйма, что немного больше по сравнению с 13-дюймовой панелью предыдущего поколения. Также ожидается высокая частота обновления, вероятно до 144 Гц. Для экрана такого размера плавность интерфейса и анимаций особенно заметна, особенно при прокрутке и просмотре видео. Разрешение пока не уточняется, однако Vivo традиционно использует панели высокого уровня в своих флагманских устройствах.

Камеры, судя по всему, останутся на прежнем уровне: основной модуль на 13 Мп и фронтальная камера на 8 Мп. Для планшетов этого достаточно для видеозвонков и сканирования документов.





Заметное улучшение ожидается в автономности. Планшету приписывают аккумулятор ёмкостью около 13 000 мАч против 12 050 мАч у предыдущей модели. Также упоминается поддержка быстрой зарядки мощностью до 90 Вт.

Анонс устройства может состояться уже в этом месяце. По информации источника, Vivo может представить планшет одновременно со смартфонами X300 Ultra и X300s, следуя своей привычной стратегии совместных запусков. О глобальной версии пока ничего не сообщается.

Рынок Android-планшетов постепенно оживает, особенно в сегменте крупных экранов. Vivo, по всей видимости, ориентируется на пользователей, которым требуется рабочее пространство уровня ноутбука без потери производительности. При конкурентной цене Vivo Pad 6 Pro может стать серьёзной альтернативой устройствам Apple для продвинутых пользователей.