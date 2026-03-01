Huawei расширила гамму умных часов Watch Ultimate 2, добавив новый зелёный цвет, ориентированный на любителей гольфа. Несмотря на изменение дизайна, технические характеристики и возможности модели остались прежними.

Аппарат с 1,5-дюймовым LTPO 2 AMOLED-экраном разрешением 466 × 466 и пиковой яркостью 3500 нит размещён в корпусе из жидкого металла на основе циркония с керамической задней панелью. Он продолжает поддерживать смартфоны на Android и iOS.

Водонепроницаемость заявлена на уровне 20 ATM — часы можно погружать на глубину до 150 метров. Защита от пыли и влаги соответствует IP68 и IP69. Встроены датчики температуры, гироскоп, барометр и магнитометр. Для связи доступны eSIM, NFC, Bluetooth 5.2, Nearlink, Wi-Fi 6, микрофон и динамик, а также уникальная подводная sonar-связь.

Здоровье контролируется через мониторинг до 10 параметров, включая ЭКГ за минуту с помощью фирменного X-tap сенсора, который собирает данные с запястья и кончиков пальцев. Реализованы функции обнаружения падений и экстренный вызов SOS. Аккумулятора хватает до 4,5 дней обычного использования и до 11 в режиме энергосбережения.

Новый зелёный вариант выделяется зелёно-белым тахиметрическим безелем и подходящим ремешком из фторэластомера, аналогичным в других версиях. В Европе часы уже доступны к заказу, в Германии цена составляет 899 евро — равна чёрной версии и на 100 евро ниже синей.





Появление яркого зелёного цвета — ценный ход для Huawei, позволяющий удержать внимание на нишевом сегменте спортивных часов, не тратя ресурсы на новую модель. Это стратегия расширения линейки без рисков, часто используемая известными брендами на рынке носимой электроники.

Цена в районе 900 евро выводит Watch Ultimate 2 в сегмент премиум с жёсткой конкуренцией: Garmin и Suunto предлагают устройства с похожим функционалом для экстремальных условий и активного спорта, а Apple Watch в топовых версиях всё ещё диктуют тренды в удобстве интерфейса и экосистеме. Huawei фокусируется на прочности и специальных фишках вроде подводной sonar-связи, что может заинтересовать профи и любителей экстремального спорта.

Зелёный вариант Huawei Watch Ultimate 2 — не просто модное цветовое решение, а попытка обыграть сезонность и ассоциации с природой, свежестью и спортом. Вопрос, появится ли дальнейшее расширение цветовой палитры или новых функций, остаётся открытым, ведь рынок умных часов не стоит на месте.