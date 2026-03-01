С 2 по 5 марта в Барселоне пройдет Mobile World Congress (MWC) 2026 — крупнейшая мировая выставка мобильных технологий, где ведущие производители представят свои самые свежие разработки. В центре внимания — смартфоны нового поколения, в которых ключевые инновации сосредоточены вокруг искусственного интеллекта, камер с высоким качеством съемки и новых форм‑факторов.

Производители делают ставку на глубокую интеграцию ИИ в повседневные сценарии: от обработки фото и видео до умного управления энергопотреблением и персонализированных ассистентов. Параллельно продолжается эволюция складных устройств: они становятся тоньше, надежнее и удобнее, постепенно превращаясь из нишевого решения в полноценный повседневный гаджет.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra — флагманская модель линейки Galaxy S26 с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон оснащен 6,9‑дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X (3120×1440 пикселей, частота обновления 120 Гц) и защищен стеклом Gorilla Glass Armor 2. Работает на Android 16 с оболочкой One UI 8.5.

Камера — одно из главных преимуществ: квадросистема с основным сенсором 200 Мп, ультрашириком 50 Мп и двумя телеобъективами (10 Мп с трехкратным зумом и 50 Мп с пятикратным зумом). Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную (60 Вт) и беспроводную (25 Вт) зарядку.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra — флагманский смартфон, ориентированный на ценителей мобильной фотографии и передовых технологий. На китайском рынке он был представлен еще в конце 2025 года, а его презентация на MWC 2026 означает, что смартфон выходит на мировой рынок. Устройство оснащено 6,9‑дюймовым AMOLED‑экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит — это обеспечивает отличную читаемость даже при ярком солнечном свете. В основе производительности — процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а программная платформа построена на актуальной версии Android с фирменной оболочкой MIUI.





Главная особенность модели — продвинутая камера с 1‑дюймовым сенсором, разработанный совместно с Leica (50 Мп, с оптической стабилизацией OIS), дополненная ультраширокоугольным модулем на 50 Мп и двумя перископными телевиками (3,2-х и 5-й зумы, оба — 50 Мп). Автономность поддерживает аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой проводной зарядкой 120 Вт и беспроводной — 80 Вт. Благодаря такому сочетанию Xiaomi 17 Ultra претендует на звание одного из лучших камерофонов 2026 года.

Honor Robot Phone

Honor Robot Phone — инновационное устройство на стыке смартфона и компактного робота, которое задает новый стандарт взаимодействия с мобильной техникой. В режиме смартфона гаджет выглядит как модель с большим безрамочным экраном (6,8 дюйма, AMOLED, 120 Гц) и премиальным корпусом из легкого сплава и закаленного стекла. Но его главная особенность — встроенные роботизированные элементы: выдвижные камеры, адаптивные динамики и миниатюрные подвижные опоры, позволяющие устройству перемещаться на короткие расстояния и менять положение для удобного обзора.

Функционал Honor Robot Phone выходит за рамки обычного смартфона: он может самостоятельно подъезжать к владельцу по команде, поворачиваться для оптимального угла съемки видео, демонстрировать интерактивные 3D‑аватары на экране и выполнять простые бытовые задачи — например, следить за пространством через камеры и подавать сигналы при обнаружении движения.

Google Pixel 11

Google Pixel 11 — флагманский смартфон 2026 года с процессором Tensor G6 на 2‑нм техпроцессе TSMC, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Устройство оснащено LTPO AMOLED‑дисплеем нового поколения с адаптивной частотой обновления 1–120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Корпус выполнен из переработанного алюминия и премиального стекла, защищен по стандарту IP68.

Ключевая особенность Pixel 11 — продвинутые фото‑ и видеовозможности. Смартфон получил увеличенный основной сенсор для улучшенной ночной съемки и телевик нового поколения с 100-ым зумом (в моделях Pro). ИИ‑функции выходят на новый уровень: Magic Editor позволяет дорисовывать детали в кадре, Speak‑to‑Tweak дает возможность редактировать фото голосом, а Video Relight корректирует освещение в уже записанном видео.

Nothing Phone 4a

Nothing Phone 4a — среднебюджетный смартфон с узнаваемым минималистичным дизайном, продолжающий фирменную эстетику бренда. Устройство выделяется прозрачной задней панелью с настраиваемой светодиодной системой Glyph Interface. Экран — 6,5‑дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1500 нит, а корпус сочетает алюминий и закаленное стекло.

Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 4, обеспечивая плавную работу системы и поддержку современных ИИ‑функций. В программной части — Nothing OS 3.0 на базе Android 16 с минималистичным интерфейсом и глубокой кастомизацией Glyph‑эффектов.