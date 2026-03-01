MWC 2026
Автор:

С 2 по 5 марта в Барселоне пройдет Mobile World Congress (MWC) 2026 — крупнейшая мировая выставка мобильных технологий, где ведущие производители представят свои самые свежие разработки. В центре внимания — смартфоны нового поколения, в которых ключевые инновации сосредоточены вокруг искусственного интеллекта, камер с высоким качеством съемки и новых форм‑факторов.

Производители делают ставку на глубокую интеграцию ИИ в повседневные сценарии: от обработки фото и видео до умного управления энергопотреблением и персонализированных ассистентов. Параллельно продолжается эволюция складных устройств: они становятся тоньше, надежнее и удобнее, постепенно превращаясь из нишевого решения в полноценный повседневный гаджет.

Содержание
1. Samsung Galaxy S26 Ultra
2. Xiaomi 17 Ultra
3. Honor Robot Phone
4. Google Pixel 11
5. Nothing Phone 4a

Samsung Galaxy S26 Ultra

MWC 2026
Инструкция: https://hi-tech.mail.ru

Samsung Galaxy S26 Ultra — флагманская модель линейки Galaxy S26 с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон оснащен 6,9‑дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X (3120×1440 пикселей, частота обновления 120 Гц) и защищен стеклом Gorilla Glass Armor 2. Работает на Android 16 с оболочкой One UI 8.5.

Камера — одно из главных преимуществ: квадросистема с основным сенсором 200 Мп, ультрашириком 50 Мп и двумя телеобъективами (10 Мп с трехкратным зумом и 50 Мп с пятикратным зумом). Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную (60 Вт) и беспроводную (25 Вт) зарядку.

Xiaomi 17 Ultra

MWC 2026
Источник: https://club.dns-shop.ru

Xiaomi 17 Ultra — флагманский смартфон, ориентированный на ценителей мобильной фотографии и передовых технологий. На китайском рынке он был представлен еще в конце 2025 года, а его презентация на MWC 2026 означает, что смартфон выходит на мировой рынок. Устройство оснащено 6,9‑дюймовым AMOLED‑экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит — это обеспечивает отличную читаемость даже при ярком солнечном свете. В основе производительности — процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а программная платформа построена на актуальной версии Android с фирменной оболочкой MIUI.


Главная особенность модели — продвинутая камера с 1‑дюймовым сенсором, разработанный совместно с Leica (50 Мп, с оптической стабилизацией OIS), дополненная ультраширокоугольным модулем на 50 Мп и двумя перископными телевиками (3,2-х и 5-й зумы, оба — 50 Мп). Автономность поддерживает аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой проводной зарядкой 120 Вт и беспроводной — 80 Вт. Благодаря такому сочетанию Xiaomi 17 Ultra претендует на звание одного из лучших камерофонов 2026 года.

Honor Robot Phone

MWC 2026
Источник: https://club.dns-shop.ru

Honor Robot Phone — инновационное устройство на стыке смартфона и компактного робота, которое задает новый стандарт взаимодействия с мобильной техникой. В режиме смартфона гаджет выглядит как модель с большим безрамочным экраном (6,8 дюйма, AMOLED, 120 Гц) и премиальным корпусом из легкого сплава и закаленного стекла. Но его главная особенность — встроенные роботизированные элементы: выдвижные камеры, адаптивные динамики и миниатюрные подвижные опоры, позволяющие устройству перемещаться на короткие расстояния и менять положение для удобного обзора.

Функционал Honor Robot Phone выходит за рамки обычного смартфона: он может самостоятельно подъезжать к владельцу по команде, поворачиваться для оптимального угла съемки видео, демонстрировать интерактивные 3D‑аватары на экране и выполнять простые бытовые задачи — например, следить за пространством через камеры и подавать сигналы при обнаружении движения.

Google Pixel 11

pixel 10
Источник: https://www.mvideo.ru

Google Pixel 11 — флагманский смартфон 2026 года с процессором Tensor G6 на 2‑нм техпроцессе TSMC, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Устройство оснащено LTPO AMOLED‑дисплеем нового поколения с адаптивной частотой обновления 1–120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Корпус выполнен из переработанного алюминия и премиального стекла, защищен по стандарту IP68.

Ключевая особенность Pixel 11 — продвинутые фото‑ и видеовозможности. Смартфон получил увеличенный основной сенсор для улучшенной ночной съемки и телевик нового поколения с 100-ым зумом (в моделях Pro). ИИ‑функции выходят на новый уровень: Magic Editor позволяет дорисовывать детали в кадре, Speak‑to‑Tweak дает возможность редактировать фото голосом, а Video Relight корректирует освещение в уже записанном видео.

Nothing Phone 4a

Источник: https://msk.hi-stores.ru

Nothing Phone 4a — среднебюджетный смартфон с узнаваемым минималистичным дизайном, продолжающий фирменную эстетику бренда. Устройство выделяется прозрачной задней панелью с настраиваемой светодиодной системой Glyph Interface. Экран — 6,5‑дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1500 нит, а корпус сочетает алюминий и закаленное стекло.

Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 4, обеспечивая плавную работу системы и поддержку современных ИИ‑функций. В программной части — Nothing OS 3.0 на базе Android 16 с минималистичным интерфейсом и глубокой кастомизацией Glyph‑эффектов.

Ещё по теме:

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *