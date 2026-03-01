Subaru отзывает почти 70 тысяч гибридных Forester 2025 и Crosstrek 2026 из-за дефекта в крышке бензобака. При высокой температуре давление в баке растёт, и если залить полный бак, бензин может протекать наружу через неплотное уплотнение, что создаёт риск возгорания.

Хотя случаев возгорания официально не зафиксировано, компания советует владельцам не заправлять бак больше чем на 50% и парковать машины только на свежем воздухе, избегая гаражей и закрытых паркингов. Это временные меры до замены крышек с улучшенными уплотнительными элементами, которую дилеры делают бесплатно.

Ситуация напоминает типичные автомобильные отказы, связанные с безопасностью топлива, где экономия на комплектации приводит к потенциально опасным последствиям — как было, например, с некоторыми моделями Ford или Tesla в прошлые годы. При этом Subaru, сравнительно молодая в гибридном сегменте, рискует репутацией из-за таких просчётов.

Для владельцев это значит необходимость осторожности и дополнительных визитов в сервис, а для рынка — очередное напоминание, что даже в премиум-брендах возможность технических проблем остаётся. В условиях роста интереса к гибридам безопасность и надёжность топливной системы — не просто маркетинг, а вопрос жизни и смерти.