Обсерватория Веры С. Рубин активировала свою автоматическую систему оповещений, которая за первую ночь работы отправила астрономам около 800 000 сигналов о наблюдаемых внеземных объектах — от астероидов до сверхновых и активных чёрных дыр. Система начала работу 24 февраля и уже обещает увеличивать количество оповещений до нескольких миллионов за ночь.

Камера Legacy Survey of Space and Time (LSST), размером с автомобиль, делает примерно 1000 снимков ночного неба за одну ночь. Каждый новый кадр сравнивают с эталонным изображением, сделанным во время ввода телескопа в эксплуатацию. Автоматизированный алгоритм выявляет изменения, отличая приближающиеся астероиды от новых космических взрывов — и концентрирует внимание учёных на этих событиях практически мгновенно.

Чтобы не загружать исследователей избыточной информацией, система позволяет настраивать фильтры по типу события, яркости и интенсивности изменения в заданный период. Это важно, учитывая, что в ближайшем будущем количество оповещений стремительно возрастёт.

Запуск Rubin Observatory с её LSST-камерой знаменует новый этап в наблюдении за небесными телами, способный обнаруживать и оперативно уведомлять о transient’ах — быстро меняющихся объектах и явлениях, которые сложно поймать традиционными методами. Такая масштабная автоматизация ставит программу в один ряд с крупнейшими астрономическими проектами и делает её одной из самых информативных систем для мониторинга космоса в режиме реального времени.