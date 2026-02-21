NASA и партнёры выпустили 158 гигантских черепах на остров Флорена в Галапагосах — впервые за более чем 150 лет на острове снова появились эти животные. Спутниковые данные помогли учёным выбрать места с подходящей растительностью, влагой и условиями для откладки яиц, чтобы молодые популяции имели шанс пережить не только текущий год, но и несколько десятилетий.

Проект ведут Дирекция национального парка Галапагос и Galápagos Conservancy в сотрудничестве с американскими исследователями; роль NASA — не в космических кораблях, а в данных: спутниковые наблюдения используются как инструмент принятия решений при реинтродукции. Выпуск на Флорене — этап более широкой программы восстановления, где черепахи рассматриваются как «инженеры» экосистемы, способные возвращать прежние взаимоотношения между растениями и животными.

Какие спутники использовали

Команда комбинировала несколько наборов спутниковых данных и полевых наблюдений в «инструмент принятия решений». В работе использовали публичные и коммерческие источники: спутники Landsat и европейскую программу Sentinel для оценки растительности, миссию Global Precipitation Measurement для осадков, Terra для оценки температуры поверхности, цифровую модель рельефа и высокоразрешённые коммерческие снимки, полученные через программу NASA Commercial Smallsat Data Acquisition.

Что сделали: 20 февраля выпущено 158 черепах на двух участках Флорены.

Почему это возможно: спутниковый анализ растительности, влажности и температуры плюс миллионы полевых точек наблюдений.

Какие данные важны: растительность (Landsat, Sentinel), осадки (GPM), температура (Terra), рельеф и высокоразрешённые снимки.

План на будущее: прогнозирование пригодности местообитаний на 20-40 лет вперёд — важная часть стратегии, потому что черепахи живут более ста лет.

Откуда взялись эти черепахи

Флоренские черепахи исчезли с острова в середине XIX века из‑за охоты и интродукции свиней и крыс, которые поедали яйца. В 2000 году учёные на вулкане Вулф на северной Исабеле обнаружили необычных черепах, а около десяти лет спустя ДНК из костей черепах, найденных в пещерах Флорены и музейных коллекциях, подтвердила флоренское происхождение. Это запустило программу разведения, в результате которой появились сотни потомков — часть из них теперь возвращается на родной остров.

За последние 60 лет дирекция парка выпустила более 10 000 черепах по всему архипелагу — это одна из крупнейших программ по восстановлению диких популяций. Но каждый остров — отдельная головоломка: где-то есть горные зоны с постоянной влагой, а где-то растительность появляется только после дождей, и черепахи перемещаются километрами между пищей и местами гнездования.





«Это именно тот проект, где наблюдения Земли от NASA действительно помогают сделать разницу. Мы помогаем партнёрам ответить практический вопрос: где эти животные будут иметь наилучшие шансы выжить — не только сегодня, но и через десятилетия?» Keith Gaddis, менеджер программы NASA Earth Action по биоразнообразию и экологическому прогнозированию, NASA

Как спутниковые данные меняют практику реинтродукций

Раньше решения о местах выпуска во многом опирались на интуицию и локальные обследования. Сегодня спутниковая карта растительности и прогностические модели позволяют экономить ресурсы и повысить шансы на приживаемость: команда сначала отбирает площадки по данным, затем проводит полевые проверки. Это снижает число бесплодных попыток и помогает планировать удалённые кампании по удалению инвазивных видов.

Подход NASA — часть более широкого тренда: экологи всё чаще используют данные Landsat, Copernicus, Planet и Maxar, а инструменты вроде Google Earth Engine и платформ мониторинга лесов помогают отслеживать среду в реальном времени. Коммерческие спутники дают детализацию, бесплатные миссии — временную глубину, а программы вроде Commercial Smallsat позволяют сочетать и то, и другое.

Для архипелага это особенно важно: биология здесь медленная — змеи, птицы и черепахи реагируют на изменения десятилетиями, а не сезонами. Выбор площадок с учётом того, как климат и растительность будут меняться через 20-40 лет, прямо влияет на то, выживут ли новые поколения.

Чего ждать дальше

Если реинтродукция на Флорене пройдет успешно, тот же набор данных и инструментов применят на других островах. Но два препятствия остаются: инвазивные хищники и долгосрочные климатические сдвиги. Даже идеально выбранное место сейчас может стать непригодным через несколько десятилетий, и это объясняет, почему в проекте делают ставку не только на выпуск черепах, но и на постоянный мониторинг и контроль за чужеродными видами.

Вопрос открыт: хватит ли спутниковых карт и моделей, чтобы обеспечить выживание популяций, которые будут жить столетие? Ответ потребует не только данных, но и политической воли, финансирования и работы на местах — то есть того, что обычно называют «техникой» восстановления экосистем в полевых условиях.