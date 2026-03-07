apple tv tvos26 screensaver 01
Apple TV продолжает расширять свою коллекцию научно-фантастических сериалов, запуская два новых спин-оффа от уже популярных шоу. Первый — «Star City» — дебютирует 29 мая и расскажет о космической гонке с советской стороны, а второй погрузит зрителей в тайную миссию из вселенной «Monarch: Legacy of Monsters».

Первый проект «Star City» — это спин-офф сериала «For All Mankind», который основан на альтернативной истории космической гонки между США и СССР. В отличие от оригинала повествование сосредоточено на советской стороне: космонавтах, инженерах и разведчиках. Сюжет разворачивается в момент, когда Советский Союз стал первой страной, высадившей человека на Луну. Apple заявляет, что «Star City» — динамичный параноидальный триллер, раскрывающий риски и напряжение, с которыми столкнулись участники космической программы. Премьера состоится 29 мая: два первых эпизода выйдут одновременно, затем шоу будет выпускать серии раз в неделю до 10 июля.

star city soviet control room

Продолжающийся сериал «Monarch: Legacy of Monsters» погружает зрителей в вселенную Godzilla и King Kong, объединяя семейную драму и фантастику. Перед началом нового года Apple объявила о нескольких спин-оффах этого проекта. Первый из них сосредоточится на молодом полковнике Ли Шоу, роль которого исполнит Уайатт Расселл. Действие происходит в 1984 году: Шоу отправляется на секретную операцию с целью остановить советских агентов, планирующих использовать нового ужасающего титана для изменения хода Холодной войны. За шоурунерство отвечает Джоби Харолд, известный своим опытом работы с франшизой Monsterverse. Точная дата релиза пока не объявлена, но премьера ожидается не раньше 2027 года.

wyatt russell monarch s1 eggs

Таким образом Apple продолжает укреплять позицию серьёзного игрока на рынке научной фантастики в стриминге, делая ставку не только на оригинальные истории, но и на расширение своих успешных вселенных в спин-оффах. Обе новинки — и политический триллер «Star City», и боевик с элементами шпионского детектива «Monarch» — задают высокую планку ожиданий фанатов жанра.

Подписка на Apple TV доступна по цене 12,99 доллара в месяц, а также входит в пакет Apple One со скидкой. Новые проекты, несомненно, помогут привлечь и удержать аудиторию, для которой sci-fi — не просто жанр, а атмосфера, способная создавать уникальные миры и продумывать альтернативные истории развития реальности.


Источник: 9to5mac
