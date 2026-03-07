Apple TV продолжает расширять свою коллекцию научно-фантастических сериалов, запуская два новых спин-оффа от уже популярных шоу. Первый — «Star City» — дебютирует 29 мая и расскажет о космической гонке с советской стороны, а второй погрузит зрителей в тайную миссию из вселенной «Monarch: Legacy of Monsters».

Первый проект «Star City» — это спин-офф сериала «For All Mankind», который основан на альтернативной истории космической гонки между США и СССР. В отличие от оригинала повествование сосредоточено на советской стороне: космонавтах, инженерах и разведчиках. Сюжет разворачивается в момент, когда Советский Союз стал первой страной, высадившей человека на Луну. Apple заявляет, что «Star City» — динамичный параноидальный триллер, раскрывающий риски и напряжение, с которыми столкнулись участники космической программы. Премьера состоится 29 мая: два первых эпизода выйдут одновременно, затем шоу будет выпускать серии раз в неделю до 10 июля.

Продолжающийся сериал «Monarch: Legacy of Monsters» погружает зрителей в вселенную Godzilla и King Kong, объединяя семейную драму и фантастику. Перед началом нового года Apple объявила о нескольких спин-оффах этого проекта. Первый из них сосредоточится на молодом полковнике Ли Шоу, роль которого исполнит Уайатт Расселл. Действие происходит в 1984 году: Шоу отправляется на секретную операцию с целью остановить советских агентов, планирующих использовать нового ужасающего титана для изменения хода Холодной войны. За шоурунерство отвечает Джоби Харолд, известный своим опытом работы с франшизой Monsterverse. Точная дата релиза пока не объявлена, но премьера ожидается не раньше 2027 года.

Таким образом Apple продолжает укреплять позицию серьёзного игрока на рынке научной фантастики в стриминге, делая ставку не только на оригинальные истории, но и на расширение своих успешных вселенных в спин-оффах. Обе новинки — и политический триллер «Star City», и боевик с элементами шпионского детектива «Monarch» — задают высокую планку ожиданий фанатов жанра.

Подписка на Apple TV доступна по цене 12,99 доллара в месяц, а также входит в пакет Apple One со скидкой. Новые проекты, несомненно, помогут привлечь и удержать аудиторию, для которой sci-fi — не просто жанр, а атмосфера, способная создавать уникальные миры и продумывать альтернативные истории развития реальности.



