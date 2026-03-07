Apple TV продолжает удерживать интерес фанатов научной фантастики, готовя два новых спин-оффа своих популярных сериалов. Первый — «Star City», приквел к «For All Mankind», выйдет 29 мая и покажет космическое соперничество с советской точки зрения, а второй связан с «Monarch: Legacy of Monsters» — повествование о молодом американском оперативнике Ли Шоу, чье задание проливает свет на скрытую сторону Холодной войны.

Star City: взгляд с другой стороны космической гонки

Сериал «For All Mankind» за годы на Apple TV заслужил статус культовой SF-драмы об альтернативной истории космической гонки. Теперь к нему добавляется «Star City» — новый проект, разворачивающий ту же реальность, но через призму Советского Союза. Вместо американцев в центре внимания окажутся космонавты и инженеры с их секретами и опасностями эпохи.

Apple обещает драматический и напряжённый сюжет, где расскажут о первых советских шагах на Луне и той скрытой истории, которую долго скрывал железный занавес. Первый выпуск «Star City» выйдет 29 мая с двумя эпизодами, после чего новые серии будут выходить еженедельно до 10 июля.

Monarch: Legacy of Monsters получит приквел с молодым Ли Шоу

Другой масштабный научно-фантастический проект Apple TV, «Monarch: Legacy of Monsters», входит в мир кинематографической вселенной с гигантами вроде Годзиллы и Конга. Прошлым летом Apple анонсировала несколько спин-оффов, и первый расскажет о молодом колоне Ли Шоу в 1984 году, когда он отправился на секретную миссию в Советский Союз.

Этот сериал с Уайаттом Расселлом в главной роли обещает показать бессердечные холодные войны и гигантских тварей, способных изменить ход истории. Создатель и шоураннер — Джоби Харольд, который курирует всю франшизу Monsterverse для Apple. Дата выхода пока не объявлена, но, вероятно, сериал выйдет не раньше 2027 года.





Apple TV остаётся платформой, которая делает ставку на качественные научно-фантастические проекты с глубокой проработкой тем и персонажей. Подписка стоит $12,99 в месяц, но доступна и через бандл Apple One с дополнительными сервисами по более выгодной цене.