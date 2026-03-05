Премьера четвёртого сезона анимационного сериала Invincible на Prime Video уже не за горами — 18 марта. Новый трейлер сосредоточен на главном антагонисте сезона, Трагге, лидере империи Вилтрумитов. Этот персонаж обещает изменить расстановку сил и повысить градус конфликтов в сюжете, напоминая, почему Вилтрумиты считаются одними из самых опасных вселенских захватчиков.

Трагг — ультимативный представитель расы Вилтрумитов, преданных расширению своей жестокой империи в космосе с целью подчинить все планеты. Его фанатичная власть и сила делают его серьёзным вызовом для главного героя Марка Грейсона, известного как Invincible. В анимационном сериале, который строго следует оригинальному комиксу Роберта Киркмана и Кори Уокера, сюжет достигает кульминационной точки: герой вынужден объединиться с неоднозначным Omni-Man, своим отцом и врагом, чтобы противостоять новой угрозе.

Роль Трагга озвучивает Ли Пейс, актёр, хорошо известный по масштабным проектам и способный донести фанатичную харизму персонажа. Создатели сериала обещают усиление напряжённости и жестокости, что уже стало фирменным стилем шоу.

Пристальное внимание к Траггу отражает важность большого конфликта, который грядёт в предстоящем сезоне. В комиксах именно он выступает главным антагонистом — настолько сильным, что заставляет главного героя искать союзника в лице своего отца, и именно его появление знаменует приближение финальной части истории.

Четвёртый сезон Invincible — один из самых ожидаемых анимационных проектов года, который традиционно привлекает фанатов супергеройских драм с глубокими сюжетами и экшен-сценами. Пока остаётся подождать всего несколько недель до премьеры и посмотреть, как создатели воплотят на экране легендарного Трагга.



