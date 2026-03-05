Накануне официального анонса, который состоится завтра, Nothing опубликовала первый тизер своего нового смартфона Nothing Phone (4a) Pro. В нем указано, что устройство получит фирменный дисплей Glyph Matrix на задней панели — элемент, который не появился в базовой модели Phone (4a).

Nothing Phone (4a) Pro оставался почти тайной: в недавнем превью на выставке MWC компания не показала этот смартфон, и до сих пор крупных утечек о нем практически не было. Новый тизер демонстрирует силуэт аппарата с подсветкой Glyph Matrix сзади — именно этот дизайн придаёт гаджету уникальный внешний вид и функциональность.

Что известно про Glyph Matrix и отличие от базовой модели

Технология Glyph Matrix дебютировала в прошлом году на Nothing Phone (3), сделав акцент на световых индикаторах, интегрированных в заднюю панель. В сравнении с этим базовый Phone (4a) использует более простой дизайн Glyph Bar — полоску с подсветкой без полноценных пикселей или световых паттернов.

Возвращение Glyph Matrix на Pro-версию — не просто косметический ход. Это способ подчеркнуть премиальность модели и добавить синергии между фирменным стилем и практичностью, например для уведомлений и вызовов без необходимости включать экран. Впрочем, под вопросом остаётся цена устройства — ожидается, что добавленные функции поднимут стоимость по сравнению с базовой 4a.

Контекст и ожидания вокруг Nothing Phone (4a) Pro

Серия Phone (4a) продолжает укреплять позицию Nothing в сегменте верхнего среднего класса, где конкуренция идёт в том числе с Xiaomi, Realme и Samsung. Хотя бренд уже обрастает фан-базой благодаря уникальному дизайну и масштабной маркетинговой кампании, сохранение секретности накануне релиза — классический ход для поддержания интереса.





Запуск Phone (4a) Pro запланирован на утро завтрашнего дня (10:30 по Гринвичу, 5:30 по восточному времени США). Мы будем на мероприятии, чтобы оценить устройство своими глазами. Остаётся вопрос — удастся ли Nothing удержать баланс между интересным дизайном и конкурентной ценой, необходимой для привлечения массового покупателя.