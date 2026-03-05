Xiaomi раскрыла планы по регулярному обновлению собственного процессора XRing, аналогичного Google Tensor, с ежегодным выпуском новых версий. Впервые чип появился в Xiaomi 15S Pro и планшете Pad 7 Ultra, построенных на 3-нанометровом техпроцессе TSMC. Теперь компания намерена расширять использование этого решения не только в Китае, но и на глобальных рынках.

На выставке MWC 2026 представители Xiaomi подтвердили намерение ежегодно обновлять XRing в духе Google с её Tensor, который выпускается для Pixel. Однако пока Xiaomi не раскрывает подробности о том, какие улучшения в производительности и техпроцессе ждут последующие версии. Примечательно, что текущая глобальная линейка Xiaomi 17, только что представленная на международном рынке, работает на Snapdragon, а Xiaomi 15S Pro осталась эксклюзивом китайского рынка.

Что представляет процессор XRing и зачем он нужен Xiaomi

XRing — это попытка Xiaomi создать собственный силовой чип для смартфонов и планшетов, что позволяет контролировать аппаратную платформу и оптимизировать взаимодействие с ПО. Настройка под нужды компании и платформы обеспечивает преимущество по сравнению с универсальными решениями Qualcomm и MediaTek.

Такая стратегия явно повторяет ход Google с Tensor — уникальным чипом для оптимизации AI и мультимедийных функций под Pixel. Этот тренд помогает брендам выделяться на Android-рынке, особенно когда производители сталкиваются с дефицитом памяти и проблемами совместимости ПО.

Глобальная экспансия домашнего чипа и искусственный интеллект Xiao AI

Важная новость — Xiaomi планирует использовать процессоры XRing и искусственного помощника Xiao AI за пределами Китая. Ранее подобные технологии локализовали лишь для внутреннего рынка, что препятствовало созданию единой экосистемы Xiaomi на глобальном уровне.





Расширение помощника Xiao AI при поддержке моделей искусственного интеллекта Google Gemini обещает улучшить взаимодействие с пользователем и развить функцию голосовых помощников в разных странах. Кроме того, компания связывает этот шаг с распространением своих электромобилей, что указывает на амбиции Xiaomi в создании комплексной умной экосистемы.

Текущая ситуация напоминает борьбу технологических гигантов за интеграцию аппаратного обеспечения и сервисов, где Xiaomi рассчитывает не уступить Google или Apple, делая ставку на автономию в процессорах и развитии AI.