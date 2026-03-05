8 апреля 2024 года жители многих стран наблюдали полное солнечное затмение — уникальное явление, когда Луна заслоняет свет Солнца. Волонтёры из 143 астрономических обсерваторий США приняли участие в масштабном проекте NASA Eclipse Megamovie, направленном на документирование этого события. Результатом стал крупнейший на данный момент набор изображений солнечной короны с беспрецедентной детализацией.

Проект объединил усилия учёных из Университета штата Сонома, Калифорнийского университета в Беркли и Центра космических полётов NASA имени Годдарда. Под руководством программиста Троя Уилсона из EdEon STEM Learning команда занималась не только сбором снимков во время затмения, но и созданием обширной базы данных, доступной для всех.

Особенности и объём данных проекта Eclipse Megamovie

Суммарно в рамках проекта собрано 52 469 фотографий, охватывающих более полутора часов наблюдений солнечной короны с разных точек США. Такой масштаб и разнообразие данных позволяют проследить динамику и структурные изменения короны — от одной обсерватории к другой. Это первый белый световой набор данных для солнечного затмения, что является существенным шагом для исследований корональных масс и солнечных выбросов.

Данные разбиты на три уровня обработки, что облегчает доступ и анализ для разных групп исследователей и любителей астрономии:

Уровень 1 — сырые фотографии без обработки;

Уровень 2 — калиброванные изображения;

Уровень 3 — калиброванные фотографии в формате FITS, принятом NASA и Международным астрономическим союзом для профессиональных данных.

Важную роль сыграли сотни добровольцев, для которых проект стал не просто научным заданием, но и сообществом с взаимной поддержкой, как отметил участник Джесси Маккенна в официальном пресс-релизе NASA.





Контекст и значение публикуемого архива

Масштабное документирование солнечной короны в рамках Eclipse Megamovie—редкость в астрономии. Обычно за ней наблюдают либо с космических аппаратов, либо с отдельных наземных обсерваторий. Такой проект объединяет сотни любителей с разным оборудованием, давая возможность изучить явления, которые иначе остаются вне поля зрения.

По сравнению с обычными спутниковыми снимками, фотографии с разных наземных точек в разные моменты затмения дают объёмную картину развития корональных выбросов, солнечных плунев и изменений магнитного поля Солнца. Это поможет как в фундаментальных исследованиях, так и в прогнозах космической погоды, важной для современной инфраструктуры — спутников, связи и навигации.

С учётом растущего интереса к солнечной активности, особенно после серии крупных солнечных вспышек последних лет, открытость и качество такого набора данных станут важным ресурсом для исследователей из разных стран. Использовать эти результаты смогут даже учебные заведения и любители астрофотографии благодаря подробной классификации по обсерваториям и местоположениям.

Что дальше — перспективы и вызовы

NASA и партнёры продемонстрировали, как масса участников и продуманная технология могут превзойти традиционные методы сбора данных. Вопрос в том, сколько подобных проектов будет в будущем, ведь природные явления не всегда регулярны. Академическое и гражданское сотрудничество в этой сфере может стать нормой, особенно с развитием дешёвых и массовых сенсоров, способных фиксировать важные астрономические события.

Для профессиональных исследователей теперь открывается возможность пройтись по огромным объёмам данных, выявить закономерности в структуре и изменениях солнечной короны, что раньше было невозможно из-за разрозненности и недостатка материалов.

Следующее полное солнечное затмение в Северной Америке ожидается в 2045 году — насколько ценной окажется тренировка независимых команд и волонтёров к тому времени, покажет время.