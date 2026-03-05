Microsoft не собирается выпускать Windows 12 в 2026 году, как недавно утверждали некоторые источники. Компания переключает все ресурсы на устранение недостатков Windows 11 и повышение стабильности текущей системы. Главные задачи — уменьшить количество навязчивых инструментов с искусственным интеллектом, вернуть возможность перемещения панели задач и реализовать другие пожелания пользователей.

Почему Windows 12 откладывают и зачем нужны исправления в Windows 11

Год назад появлялись слухи о том, что следующая версия Windows станет модульной и глубоко интегрированной с ИИ, а её публичный релиз состоится уже в 2026 году. Однако проект CorePC, якобы лежащий в основе новой ОС, с высокой вероятностью заморожен. CorePC предполагал более быстрое обновление системы, лучшую безопасность и адаптацию под разные устройства, но его отложили или вовсе отменили. Теперь даже бренд Windows 12 не рассматривается Microsoft.

На практике, в 2023 году Microsoft отказалась от идеи радикальной смены интерфейса и архитектуры. К примеру, кодовое название Hudson Valley ассоциировалось с Windows 12, но в итоге вышло простое функциональное обновление Windows 11 без революций.

Откуда берутся фейки о Windows 12 и с чем связаны слухи

Большая часть мифов о Windows 12, скорее всего, появилась из сгенерированного ИИ контента, который использовал устаревшие материалы и слухи, существовавшие в интернете несколько лет назад. Проекты вроде CorePC и идею подписочной подписки на Windows обсуждали ещё в 2012 году, но реальные планы корпорации оказались совсем другими.

Это урок для всех поклонников новинок Microsoft: информационное поле вокруг крупной ОС наполняется массой непроверенных, а порой и полностью ложных данных, которые легко принимают за истину.





Что ждать от Microsoft в ближайшие годы

Microsoft взяла курс на совершенствование Windows 11, пытаясь устранить раздражающие пользователей моменты и улучшить общую производительность, а не на выпуск новой версии Windows. Это более прагматичный и безопасный подход, учитывая рост конкуренции со стороны Apple и Google, а также быстрые изменения в области искусственного интеллекта.

Пока фанаты ждут анонсов Windows 12, стоит ориентироваться на новые функциональные апдейты и патчи для Windows 11, которые Microsoft будет выпускать с прицелом на реальный опыт пользователей, а не на громкие заявления о радикальных изменениях.