Российские учёные из «Квантум Парка» и ВНИИ автоматики имени Духова представили прототип квантовой оперативной памяти — устройство на базе чипа, которое сохраняет и воспроизводит квантовые сигналы с рекордной эффективностью. Время хранения информации достигает 1,51 мкс, а эффективность считывания составляет 57,5% — показатели, существенно превосходящие зарубежные образцы.

Квантовая память работает на микроволновых частотах и устроена как система резонаторов — «ячеек», резонирующих на разных частотах, и активного переключателя на основе джозефсоновского перехода. Этот механизм обеспечивает квантовый эффект «просачивания» частиц через изолятор, позволяя эффективно управлять квантовыми состояниями и избегать потерь при хранении информации.

Использование всего одной управляющей линии упрощает интеграцию чипа с современными квантовыми процессорами и повышает масштабируемость решения. Кроме того, разработка совместима со сверхпроводниковыми кубитами — основой будущих квантовых компьютеров.

Применение квантовой памяти и перспективы на военном и научном фронтах

Область применения нового типа квантовой памяти выходит далеко за рамки вычислительной техники. Технология может обеспечить качественный рывок в коррекции ошибок квантовых алгоритмов, что является одной из главных проблем развития квантовых компьютеров.

Кроме того, устройство откроет новые возможности в сверхчувствительных детекторах, в частности квантовых радарах, способных обнаруживать объекты со стелс-покрытием — такие как самолёты-невидимки и беспилотники, трудноуловимые современными средствами радиолокации.





В дальнейшем на базе этой разработки планируют создать квантовые телескопы, которые позволят проводить детальные наблюдения поверхности экзопланет, удалённых на десятки световых лет. Это может стать прорывом в поисках жизни за пределами нашей Солнечной системы.

Создание российского чипа квантовой памяти — не просто конкурентная борьба с западными лабораториями, а важный шаг к развитию собственной экосистемы квантовых технологий, способной изменить подходы к вычислениям, разведке и космосу.