Российская компания «Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок на собственном заводе в Новосибирске, представив первые четыре переиздания из своего классического каталога. Среди доступных к заказу релизов — культовый в узких кругах терапевтический сеанс «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем», альбом Давида Тухманова «По волне моей памяти», диско-сборник группы Zodiac и запись ВИА «Дос-Мукасан».

Виниловые диски изготовлены с оригинальных мастер-лент, отреставрированных звукорежиссёром Максимом Пилиповым, который занимался их ремастерингом. Завод оснащён оборудованием полного цикла от Allegro II из Гонконга, а ключевыми поставщиками оборудования выступают производители из Швеции, Швейцарии, Италии и Китая. Мощности позволяют производить до 100 тысяч пластинок в год.

Первоначальные инвестиции в зону производства превысили 150 миллионов рублей. «Мелодия» ставит амбициозную задачу: занять половину российского рынка виниловых пластинок в течение ближайших пяти лет и начать экспортировать продукцию за рубеж. Кроме собственных выпусков завод планирует расширять ассортимент и принимать сторонние заказы, что сегодня редко встретишь у российских производителей.

Возрождение винила на российском рынке

Возобновление производства пластинок — не просто ностальгия или попытка заработать на тренде. Это стратегический шаг в условиях ощутимого роста спроса на винил в России и мире. По данным аналитиков, рынок виниловых носителей стабилен и даже показывает небольшой рост несмотря на доминирование цифровых форматов. «Мелодия» удачно использует своё наследие и уникальные мастер-ленты, что выделяет её на фоне массовых тиражей конкурентов.

Проекты наподобие этого уже есть в Европе и США, но они чаще возникали из независимых мастерских или коллекционных лейблов, а не крупных компаний с историей. Российский завод возвращается к традиционному производству с технологическим оснащением из Европы и Азии, что повышает качество и масштаб выпуска.





Что значит этот перезапуск для рынка и коллекционеров

Сейчас винил возвращается не только как дань моде, но и как ходовой формат для аудиофилов и коллекционеров. Заявленные «Мелодией» лимиты производства и намерения расти свидетельствуют о серьёзном намерении влиять на отечественный рынок — сейчас он фрагментирован и зависит от импорта пластинок. Другим российским производителям не хватает технологической базы и объёмов.

«Мелодия» становится первой крупной фабричной альтернативой на рынке. Кроме того, завод открывает двери для сторонних релизов, что позволит не только возрождать классические альбомы, но и создавать новые издания локальных и международных артистов. Это может снизить закупки на аутсорсинге за рубежом и повысить доступность винила при грамотной логистике.

Перспективы и вызовы производства винила в России

Переход от импортных линий к собственному заводу — сложная задача, требующая больших инвестиций и эксплуатации оборудования из разных стран. Allegro II из Гонконга показывает, что современное производство винила становится высокоточным и технологичным процессом, где важна каждая деталь.

Далеко не каждый завод в мире справляется с производством пластинок полного цикла: нужны мастер-ленты высокого качества, грамотный ремастеринг и поддержка технологии. Заявленные объёмы в 100 тысяч пластинок в год делают «Мелодию» заметным игроком. Если планы по экспорту реализуются, это станет редким примером экспорта российской музыкальной продукции не в цифровой, а в физической форме в постковидном мире.

Тем не менее производство винила остаётся нишевым, и конкурентоспособность зависит от поддержки артистов, лейблов и покупателей, готовых платить за качество и историю. Остаётся посмотреть, смогут ли они занять значительную долю рынка и изменить облик российского музыкального производства.