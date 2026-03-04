Компания Ideco расширяет сотрудничество с Высшей школой экономики (ВШЭ), запустив с 2025 года спецкурс по отечественным межсетевым экранам Ideco NGFW для студентов программы «Кибербезопасность» МИЭМ. Этот курс получил высокую оценку экспертов за свежий подход к передаче знаний.

За учебный год студенты прошли два модуля, освоив настройку, администрирование и конфигурирование политики файрволов, а также продвинутые технологии защиты: SSL VPN, L3—L7-проксирование, контентную фильтрацию и организацию защищённых каналов связи. Особое внимание уделено применению Ideco NGFW для защиты промышленных и критически важных инфраструктур (КИИ).

В завершение курса 16 участников успешно прошли независимую проверку навыков и получили официальный сертификат «Ideco NGFW UNIVERSITY», подтверждающий готовность работать с корпоративными отечественными средствами защиты.

Как курс Ideco меняет подготовку специалистов по кибербезопасности

Акцент на отечественные NGFW — не просто тренд локализации, а признак зрелости российского ИБ-рынка. Решения Ideco часто рассматриваются как альтернатива западным производителям, востребованная как госструктурами, так и бизнесом с повышенными требованиями к безопасности критически важных объектов.

Интеграция практических навыков работы с Ideco NGFW непосредственно в учебный процесс ВШЭ обеспечивает глубокую профориентацию и позволяет вырастить специалистов, способных сразу влиять на укрепление киберзащиты в ключевых для экономики секторах.





В контексте пандемии и масштабного перехода на цифровизацию потребность в специалистах по обеспечению безопасности корпоративных сетей растёт. Конкуренты Ideco, такие как InfoWatch и КРОК, также развивают образовательные инициативы, но масштаб и признание курсов Ideco в ВШЭ выделяют компанию как важного игрока на академическом фронте.

Планы на расширение программы и запуск стажировок для сертифицированных студентов позволят закрыть разрыв между теорией и практикой, что критично в ИБ-сфере. Это даст Ideco конкурентное преимущество в привлечении свежих кадров и укрепит позиции на рынке Enterprise-решений.

Итого сотрудничество с ВШЭ — это не просто маркетинговый ход, а стратегический шаг Ideco в формировании квалифицированного кадрового резерва, способного защитить российские промышленные и критические объекты от всё более сложных киберугроз.