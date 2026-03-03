В конце марта 2026 года на киностудии «Амедиа» в Москве стартует 22-я выставка CPS — давно уже не просто показ оборудования, а масштабная платформа для обсуждения реальных проблем и возможностей кино- и медиапроизводства России. Среди ключевых тем — развитие креативной экономики, подготовка специалистов и вопросы управления проектами, что отражает сдвиг индустрии от технических изысков к системным вызовам.

Развитие инфраструктуры и креативной экономики до 2036 года

Одним из главных акцентов выставки станет стратегическая сессия, посвящённая инвестициям и строительству кино-кластеров в России. Это не пафосные заявления, а конкретные планы по созданию пространства для работы продакшнов, которое перестанет быть лишь мечтой. Рынок требует инфраструктуры, где не просто кружат идеи, а решаются бизнес-задачи — именно это позволит снять старые тормоза в отрасли.

Образование, приближённое к реальности производства

Разговор о кинопедагогике на уровне среднего профессионального образования выходит на новый уровень. Как подготовить кадры, которые не растеряются на съёмочной площадке с первого дня? CPS предлагает интеграцию реальных производственных процессов в учебные программы и честный анализ потребностей индустрии, где до сих пор ощущается дефицит квалифицированных операторов, гаферов и техников. Без такого подхода обновление кадрового состава будет лишь формальностью.

Управление кино- и сериалами: от слов к делу

Конференция «Грамотное продюсирование кино и сериалов» собирает тех, кто живёт цифрами и эффективностью проектов. В центре внимания — бюджетирование и построение продюсерских моделей, которые работают в реальности, а не только на бумаге. Для индустрии, где стоимость ошибок растёт с каждым днём, подобные дискуссии — возможность сделать шаг к зрелому управлению.

Своя студия на предприятии: амбиции vs риски

Растущая активность промышленных компаний в медиа выливается в идею создания собственных студий. CPS устроит открытую дискуссию о плюсах и минусах такого шага. Это не просто вопрос амбиций — за собственным продакшном стоит бюджет, команда, загрузка и ответственность, которая может легко перевесить выгоды. Многие предприятия уже столкнулись с этим выбором, и опыт таких историй живо обсудят в Москве.





Зона ЭКСПО выставки объединит решения более 80 брендов, демонстрирующих оборудование и технологии. Но CPS — не витрина новинок, а площадка для их осмысления и оценки применимости, где техдиректора и инженеры ищут реальные ответы, а не маркетинговые обещания.

Если вы в индустрии, хотите услышать настоящие истории и не бояться вопросов о завтрашнем дне российского кино, отметьте в календаре 26—28 марта 2026 года. CPS обещает быть местом, где проговаривать сложное стало нормой, а устаревшие схемы уступают опытным решениям.