Создатели «Мумии 4» возвращают Брэндона Фрэзера и Рэйчел Вайс, но при этом отказываются считать фильм «Мумия: Гробница императора драконов» частью официальной истории франшизы. Режиссёры подчеркнули, что единственная зацепка с прошлым — персонаж Вайс, который появится в новом фильме, игнорируя все события неудачного третьего эпизода.

В интервью Entertainment Weekly на вопрос, можно ли считать третий фильм каноничным для сюжета четвёртой части, один из режиссёров, Мэтт Беттинелли-Олпин, ответил: «Ну, Рэйчел в этом фильме есть». Таким образом, «Гробница императора драконов» исключается из официального повествования, несмотря на участие главной героини.

Это декларативное отторжение третьего фильма, получившего множество негативных отзывов, демонстрирует желание создателей нового проекта вернуться к более успешным корням франшизы. Появление Брэндона Фрэзера и Рэйчел Вайс создаёт мост к первым двум фильмам, которые снискали популярность у зрителей благодаря уникальному сочетанию приключений и юмора.

В то время как «Гробница императора драконов» была критически провалена и не понравилась фанатам, отказ считать её частью канона — приём не редкий в Голливуде. Перезапуски и продолжения зачастую игнорируют неудачные главы истории, чтобы не ограничивать свободу сценаристов и не отпугивать аудиторию устаревшими сюжетными линиями.

Возвращение Фрэзера и Вайс стало одной из самых обсуждаемых новостей в индустрии, учитывая, что актёр, долгое время находившийся вне крупных проектов, снова появляется в главной роли. Новый фильм пытается уравновесить ностальгию и современные требования к экшену, отказываясь при этом от спорных переходных эпизодов.





Пока детали сюжета «Мумии 4» держат в секрете, ясно, что создатели не планируют пересматривать или учитывать историю с «Гробницей императора драконов». Такое обращение с историей франшизы может привлечь как старых фанатов, сохранивших любовь к первым фильмам, так и новых зрителей, которые предпочитают более цельное и свежее повествование.