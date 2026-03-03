Sony Music Entertainment Japan и Sony Pictures Entertainment полностью оформили сделку по приобретению 80 % прав на франшизу Peanuts, заплатив $460 миллионов. Хотя Sony Music Japan владела 39 % франшизы с 2018 года, теперь Sony Group докупила ещё 41 % доли у канадской компании WildBrain, сделав Peanuts полностью частью Sony.

Франшиза Peanuts началась с комиксов Чарльза М. Шульца в 1950 году и быстро стала культурным феноменом. Герои, такие как застенчивый Чарли Браун и его пёс Снупи, ушли далеко за пределы газетных полос — они стали не только символами детства, но и источником множества мультсериалов, музыкальных постановок и фильмов вроде «Рождество с Чарли Брауном» и «Музыкальный Снупи».

Sony усиливает позиции в семейной анимации и мерчандайзинге

Приобретение Peanuts вписывается в стратегию Sony по расширению влияния в сегменте семейного контента. В то время как Disney и Warner Bros исторически доминируют на рынке классической анимации, теперь Sony получила полный контроль над одной из самых узнаваемых и любимых в мире анимационных вселенных.

Примечательно, что сделка произошла в момент, когда рынок лицензионного контента и мерчандайзинга становится всё более капиталоёмким и конкурентным. Владение Peanuts позволит Sony создавать эксклюзивные продукты, сериалы и фильмы, а также расширять мерчандайзинг с персонажами Чарли Брауна и Снупи по всему миру — от Азии до Европы.

Кроме того, сделка выделяет Sony как игрока, способного не только приобретать франшизы, но и интегрировать их в собственную экосистему развлечений, что усиливает позиции компании в борьбе за семейную аудиторию.



