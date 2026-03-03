Компания Block, известная прежде как Square и основанная Джеком Дорси, бывшим соучредителем Twitter, на прошлой неделе объявила о сокращении примерно 40 % своего персонала — около 4 000 человек. После этого акции Block взлетели на 20 %.

На первый взгляд это кажется очередным большим сокращением в индустрии технологий после уже непростого 2025 года, когда увольнения коснулись практически всех. Однако реакция технического сообщества сменилась с гнева сначала на апатию, а сейчас — на откровенный цинизм. Это не просто плохая новость, а сигнал о том, что оправдания для таких массовых сокращений заканчиваются.

Block сохраняла образ «странной, но позитивной» компании. Основанная в 2009-м не где-нибудь, а в Сент-Луисе, она быстро завоевала репутацию новатора, который меняет правила игры. Square — маленькое устройство-приёмник для карт, знакомое многим — освободило сотни тысяч малых бизнесов от сложных и дорогих систем приёма платежей. Благодаря этому компания за шесть лет с момента основания вышла на биржу.

Теперь же пришло время вопросов: почему именно Block, чья миссия казалась честной и полезной, вынуждена идти на такие масштабные сокращения? Крупные игроки рынка вроде Apple, Google и Amazon тоже сокращают штат, но ситуация с Block — знак изменения динамики в секторах финансовых технологий и платежей. Это примета того, что этап бурного роста и оптимистичных инноваций сменяется временем жёсткой экономии и переосмысления модели бизнеса.

После успехов, которыми полнилась история Square, её наследник Block теперь под давлением: автоматизация и искусственный интеллект обещают оптимизировать операции, но требуют жёстких кадровых решений. Инвесторы положительно воспринимают этот поворот, что отражается в росте акций, но для сотрудников и отрасли в целом это тревожный знак, свидетельствующий о сдвиге в приоритетах и характере технологических компаний.



