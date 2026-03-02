Tecno представила два необычных концептуальных смартфона с акцентом на цвет и световые эффекты: Pova Neon с реально светящимся неоном и AI EInk, который меняет оттенок корпуса с помощью электронной бумаги.

Главной изюминкой стала модель Pova Neon, которая использует технологию ионизированного инертного газа для создания насыщенного свечения, а не просто яркого окраса корпуса. Это достаточно редкое решение на рынке смартфонов, где преимущественно применяются светящиеся элементы типа RGB-подсветки — здесь же источник света полноценный и сам по себе заметен.

Второй концепт, AI EInk, шагнул ещё дальше: задняя панель выполнена из цветной электронной бумаги, позволяющей в буквальном смысле менять цвет смартфона в режиме реального времени. Особенно интересно, что для выбора оттенка достаточно сделать снимок выбранного объекта — например, одежды — и телефон подстроит свой цвет под него.

Учитывая, что оба аппарата остаются концептами, их выход на рынок маловероятен, особенно яркого и технологически сложного неонового смартфона. Но идея с цветной электронной бумагой кажется более перспективной и вписывается в тенденцию персонализации мобильных устройств. Tecno идёт вслед за экспериментами других производителей с цветовой адаптацией и уникальным дизайном.

Идея Pova Neon может вызвать интерес у нишевых пользователей, которым важна выразительность и яркость устройства, хотя практичность и энергоэффективность такого решения остаются вопросом. AI EInk с «умным» подбором цвета на основе фото — заманчивое сочетание технологии и повседневной функциональности.





Если концепты найдут воплощение, Tecno выйдет за рамки привычного сегмента бюджетных и среднеценовых смартфонов, добавив необычные опции, которые в будущем могут стать трендом адаптивного дизайна на мобильном рынке.