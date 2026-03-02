На выставке MWC 2026 в Барселоне компания Vivo представила свой новый флагманский смартфон X300 Ultra, оснащённый 400-мм телеобъективом, обеспечивающим 17-кратный оптический зум. Это значительное достижение в мобильной фотографии, позволяющее пользователям снимать удалённые объекты с высокой чёткостью.

Ключевые характеристики Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra оснащён тройной основной камерой с крупными сенсорами:

200 МП основная камера с сенсором 1/1,12 дюйма

200 МП перископический телеобъектив

50 МП ультраширокоугольный объектив с сенсором 1/1,28 дюйма

Особенность устройства — 400-мм фиксированный телеобъектив, устанавливаемый через фирменный V-образный байонет Vivo. Это первый в индустрии внешний телеобъектив с такой фокусной длиной для смартфонов, обеспечивающий 17-кратный оптический зум.

Технические характеристики и доступность

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч. Vivo X300 Ultra выйдет на глобальный рынок во втором квартале 2026 года.

Влияние на рынок мобильной фотографии

Внедрение 400-мм телеобъектива в смартфон открывает новые возможности для мобильной съёмки, особенно в жанрах спортивной и дикой природы. Это может изменить ожидания пользователей от камер смартфонов и усилить конкуренцию среди производителей мобильных устройств.





Перспективы и ожидания

С учётом представленных инноваций Vivo X300 Ultra может задать новый стандарт в мобильной фотографии. Ожидается, что другие производители последуют примеру Vivo и внедрят подобные технологии в свои устройства, что приведёт к развитию возможностей камер смартфонов.