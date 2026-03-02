OnePlus официально подтвердила основные улучшения в новом флагмане OnePlus 15T. Генеральный директор китайского подразделения Ли Цзе рассказал, что смартфон получит перископическую телеобъективную камеру и существенно увеличенную батарею, сохранив при этом компактный и лёгкий корпус.

Камера с перископом обещает значительный прогресс в качестве съёмки удалённых объектов — речь идёт о 50-мегапиксельном модуле с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм, оптическим 3,5-кратным зумом и стабилизацией оптики (OIS). Смартфон ориентирован на чёткие портреты с объёмной глубиной и улучшенной атмосферностью снимков.

Кроме камеры, OnePlus улучшила систему охлаждения и увеличила ёмкость аккумулятора. Ожидается, что батарея будет в диапазоне от 7 000 до 7 500 мА·ч, что для компактного смартфона с толщиной всего 8,5 мм и весом около 194 граммов — впечатляющий показатель.

Технические характеристики OnePlus 15T

Согласно утечкам и предварительным данным, OnePlus 15T получит:

6,32-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц;

ультразвуковой сканер отпечатков под экраном;

чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 с до 16 ГБ LPDDR5x оперативной памяти;

хранилище до 1 ТБ стандарта UFS 4.1;

основная камера — вариант с Sony IMX906 на 50 МП или Samsung HP5 на 200 МП, дополненная 50-МП телеобъективом с перископом;

отсутствие широкой камеры в наборе модулей;

фронтальная камера разрешением 32 МП;

поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт;

операционная система ColorOS 16 на базе Android 16;

защита от пыли и воды по стандарту IP68/69;

фирменная клавиша Plus Key и три расцветки корпуса: Relaxing Matcha, Healing White Chocolate и Pure Cocoa.

OnePlus явно поставила целью сделать 15T сбалансированным по автономности, дизайну и производительности решением для тех, кто хочет компактный флагман. Новая перископическая камера и увеличенная батарея выделят модель на фоне конкурентов, где часто приходится жертвовать размерами ради выносливости.





Оппоненты вроде Samsung с линейкой Galaxy S23 и Apple с iPhone 15 Pro Max пока не демонстрируют столь же больших объёмов аккумулятора в своих компактных смартфонах, а камеры с перископом в традиционно тонких корпусах — всегда компромисс. OnePlus пытается решить этот баланс иначе, что может понравиться пользователям, уставшим от «лопат» и частых зарядок.

Остаётся проверить, сумеет ли 15T сохранить лёгкость и комфорт использования при таких характеристиках, а также подтвердить качество фотографий с новой системой камер. Официальный релиз ожидается в ближайшие месяцы — за ним последует очередная проверка OnePlus в конкуренции за звание компактного флагмана с лучшей камерой и батареей.