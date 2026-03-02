На выставке MWC 2026 компания Lenovo показала необычное концептуальное устройство, которое внешне напоминает Lenovo Smart Clock Essential. Новинка получила название Lenovo AI Work Companion Concept и выполнена в форме трапеции. На первый взгляд это настольные часы, однако функциональность устройства значительно шире.

Оснащённый экраном гаджет может отображать расписание пользователя — встречи, задачи и напоминания — при синхронизации с подключёнными устройствами. Кроме того, AI Work Companion отслеживает время, проведённое за экраном, и рекомендует делать перерывы, выполняя роль инструмента цифрового благополучия. По заявлению Lenovo, устройство также способно формировать подробный еженедельный отчёт о выполненных задачах.

В верхней части корпуса расположен крупный красный поворотный регулятор, который, как утверждает компания, можно настраивать под свои нужды. Конкретные примеры не приводятся, однако логично предположить, что он может использоваться, например, для регулировки громкости. Справа размещена дополнительная программируемая кнопка.

AI Work Companion также выполняет функции хаба и оснащён набором портов на задней панели: два HDMI для подключения двух мониторов, два USB-A (до 7,5 Вт), два USB-C (до 7,5 Вт) и Ethernet. Предусмотрен и выдвижной кабель мощностью 100 Вт для подключения к ПК. На правой стороне находятся аудиоразъём, один порт USB-C мощностью 20 Вт и ещё один USB-A. Питание самого устройства осуществляется через разъём IEC C7.

Судя по изображениям, интерфейс часов можно настраивать. Экран также способен отображать дополнительную информацию, например уровень заряда подключённого ноутбука и время до полной зарядки. Предусмотрено меню быстрых действий с иконками приложений, таких как калькулятор, почта и ChatGPT, а также командами вроде »вырезать», »вставить» и отключения микрофона.





Информации о возможном коммерческом запуске Lenovo AI Work Companion Concept пока нет. Тем не менее устройство выглядит как потенциально полезный инструмент для организации рабочего пространства и повышения продуктивности.