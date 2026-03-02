Онлайн-шутер Highguard от студии Wildlight Entertainment столкнулся с резким падением числа активных игроков. После впечатляющего старта с пиковым онлайном в 97 249 пользователей 26 января 2026 года, текущий онлайн в Steam составляет менее 500 человек. ([steamdb.info](https://steamdb.info/app/4128260/charts/?utm_source=openai))
Игра получила смешанные отзывы: из 39 588 рецензий в Steam только 45,2% положительные. ([store.steampowered.com](https://store.steampowered.com/app/4128260/Highguard/?curator_clanid=42108472&gad_campaignid=23519058958&gad_source=1&gbraid=0AAAAAqD7is3VDEwxjBfZkCWgcxlH8k8JL&utm_source=openai))
В ответ на критику разработчики представили новый режим Raid Rush, исключающий фазу сбора лута и предлагающий динамичные матчи 5 на 5 с возможностью улучшения снаряжения через торговца. ([ixbt.games](https://ixbt.games/news/2026/02/26/avtory-highguard-ne-sdaiutsia-v-novom-rezime-uskorili-geimplei.html?utm_source=openai))
Однако эти усилия могут оказаться запоздалыми. По сообщениям, студия Wildlight Entertainment провела массовые увольнения, затронувшие значительную часть команды. ([playground.ru](https://www.playground.ru/highguard/news/pohozhe_highguard_vsyo_razrabotchik_soobschil_o_massovyh_uvolneniyah_v_studii-1823955?utm_source=openai))
Ситуация с Highguard напоминает другие проекты, которые не смогли удержать аудиторию после успешного запуска. Например, игра Anthem от BioWare также столкнулась с резким падением числа игроков и в конечном итоге была закрыта.
Будущее Highguard остается неопределенным. Несмотря на попытки разработчиков оживить игру, текущие тенденции указывают на возможное закрытие проекта в ближайшем будущем.