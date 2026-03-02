В Сети появился первый официальный постер OnePlus 15T, который демонстрирует обновлённый дизайн смартфона в белом цвете. Релиз модели в Китае ожидается уже в этом месяце, и этот тизер даёт чёткое представление о внешнем виде устройства, хотя компания пока не подтверждала эти детали.

Дизайн OnePlus 15T и технические особенности

Плакат показывает минималистичную тыльную сторону с прямоугольным выступающим блоком камер в верхнем углу. В нём расположена вертикальная двойная основная камера с LED-вспышкой слева. По сравнению с OnePlus 13T модель выделяется не радикальным редизайном, а скорее аккуратным обновлением классического внешнего вида.

Судя по утечкам, рамка корпуса металлическая, толщиной около 8,5 мм при весе приблизительно 194 грамма. Минимальная защита от пыли и влаги — IP68 и IP69 — добавляет устройству внушительности в плане надёжности.

Цветовую палитру пополняют необычные оттенки: Relaxing Matcha, Healing White Chocolate и Pure Cocoa. Белый на плакате, судя по всему, соответствует «Healing White Chocolate» — свежий и незаезженный вариант, который хорошо вписывается в современные тренды.

Характеристики OnePlus 15T — что ждать от нового флагмана

Технически смартфон обещает впечатлить: 6,31-дюймовый OLED-дисплей BOE X3 с LTPO, разрешением 1,5К и рекордной частотой обновления 165 Гц. За безопасность данных отвечает ультразвуковой сканер отпечатков под экраном.





Чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 с оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.1. В Китае предложены конфигурации от 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней до 16 ГБ и 1 ТБ соответственно. Аккумулятор на внушительные 7 000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт; беспроводной зарядки нет. Основная камера получит либо 50-МП Sony IMX906 с перископическим 50-МП телеобъективом Samsung JN5, либо 200-МП Samsung HP5, но без сверхширокого сенсора. Фронтальная камера с разрешением 32 МП для качественных селфи и видеозвонков. Операционная система — Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16 и дополнительной клавишей Plus Key для расширенных функций.

Подход OnePlus к 15T подчёркивает, что производитель всё больше акцентирует внимание не на крупных визуальных изменениях, а на внутреннем наполнении и эргономике. Аппарат пытается сбалансировать флагманскую мощь и практичность с модными цветовыми решениями.

В долгосрочной перспективе эта стратегия позволяет OnePlus удерживать интерес аудитории, которая устала от радикальных редизайнов и жаждет стабильности с постепенными улучшениями.