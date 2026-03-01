На выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне Xiaomi представила гиперкар Vision Gran Turismo — машину с продуманной аэродинамикой и футуристическим дизайном, которая выделяется даже на фоне амбициозных проектов компании.

Этот гиперкар создавался с акцентом на максимальный контроль воздушных потоков: корпус и внутренние каналы работают как единая система для оптимизации обтекания, что должно повысить эффективность и скорость машины. Xiaomi описывает автомобиль как «вырезанный ветром», что отражает основную идею дизайна и инженерии.

Пока подробности технических характеристик и возможностей машины Xiaomi держит в секрете до официального показа на площадке MWC 2 марта. Судя по внешнему виду и заявленной концепции, Vision Gran Turismo претендует на новую ступень среди экспериментов с автомобильным дизайном в технологических компаниях, пытающихся выйти за рамки привычного.

Это не первый раз, когда китайские производители авто стремятся удивить необычными проектами на технологических выставках, однако Xiaomi с её гиперкаром явно поднимает планку. В эпоху стремительного перехода к электромобилям и умным системам управление аэродинамикой часто становится важным фактором для повышения производительности и экономии энергии.

В то время как конкуренты — включая Tesla, NIO и других — фокусируются на автономности и силовых установках, Xiaomi бросает вызов традициям внешнего вида и аэродинамическим решениям. Эксперимент с Vision Gran Turismo наглядно показывает, что автомобильный рынок продолжит становиться полем технологической борьбы и дизайнерских новаций даже у игроков из мира гаджетов и электроники.





Интересно будет проследить, насколько этот концепт реализуем для серийного производства и как он повлияет на имидж Xiaomi как игрока, выходящего далеко за пределы смартфонов и бытовой электроники.