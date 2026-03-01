Nintendo представила компактный музыкальный плеер в дизайне, напоминающем классическую портативную консоль Game Boy. Устройство Pokémon Red & Pokémon Blue Game Music Collection: Game Boy Jukebox воспроизводит 45 треков из оригинальных игр Pokémon Red и Blue, включая легендарные темы Lavender Town и битвы с лидерами залов. Каждая композиция закреплена за специальным мини-картриджем, который вставляется в плеер. Это напоминание о ретро-эре без функции игр и даже без гнезда для наушников — музыку можно слушать только вслух.

Внешне мини-плеер полностью повторяет форму и расположение кнопок классического Game Boy, однако экран и кнопки только имитируют оригинал и не служат для управления. Питание осуществляется от трёх батареек LR44, которые идут в комплекте. Вместе с плеером поставляются все 45 картриджей и фирменный кейс для хранения.

Устройство продаётся на официальном сайте Pokémon Center в Северной Америке по цене $69,99, в Великобритании — по £59,99 (где уже всё раскупили), а в Китае стоимость составит 489 юаней с возможностью получить плеер через лотерею. Ограничение в заказе — не более одного экземпляра на покупателя.

Релиз приурочен к 30-летию франшизы Pokémon и даёт фанатам возможность заново окунуться в атмосферу путешествий по региону Канто через музыку. Несмотря на отсутствие игровых функций, плеер вызывает ностальгический отклик и является необычным сувениром для поклонников серии.

На фоне продолжающегося дефицита оперативной памяти, вызванного ростом спроса на AI-технологии, Nintendo рассматривает возможность повышения цен на будущую консоль Switch 2. В таких условиях нишевые гаджеты, как Game Boy Jukebox, помогают сохранять интерес к бренду и расширять фан-базу в ретро-сегменте.



