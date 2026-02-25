SanDisk представил новую линейку переносных SSD: SanDisk Portable SSD, SanDisk Extreme Portable SSD и SanDisk Extreme PRO Portable SSD. Модели ориентированы на разные задачи — от быстрой архивной записи до работы с тяжёлым видео и AI-контентом — и доступны сейчас в вариантах ёмкостью до 4 ТБ; в планах у Extreme PRO ещё 8 ТБ.

Чем отличаются модели SanDisk Portable, Extreme и Extreme PRO

Разделение простое: Portable — для повседневных задач, Extreme — для творческих пользователей, Extreme PRO — для профессионалов, которым нужны максимальная скорость и ёмкость. Производитель подчёркивает, что новые накопители рассчитаны на работу с большими объёмами данных и реальным редактированием видео высокого разрешения.

SanDisk Extreme PRO Portable SSD — до 4 000 МБ/с, модели 2 ТБ и 4 ТБ, в планах — 8 ТБ (выпуск позже в этом году). SanDisk обещает передачу 10 минут 12K‑видео менее чем за минуту.

SanDisk Extreme Portable SSD — до 2 000 МБ/с, доступна сейчас в 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ; версия на 500 ГБ выйдет во второй половине 2026 года.

SanDisk Portable SSD — начальный уровень, до 1 000 МБ/с, варианты 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ появятся позже в этом году.

По части прочности Extreme и Extreme PRO защищены от падений с трёх метров, имеют степень защиты IP65 от пыли и воды и встроенное аппаратное шифрование 256‑бит AES. Базовая Portable выдерживает падения до двух метров — достаточно для студентов и офисных задач, но не для экстремальной работы на выезде.

Цена и доступность

SanDisk предлагает Extreme Portable SSD уже сейчас, стартовая цена — $259.99 за 1 ТБ. Остальные модели и конфигурации появятся в продаже поэтапно в течение года; точные цены для 4 ТБ и будущего 8 ТБ в Extreme PRO пока не объявлены.

Extreme Portable SSD: в продаже сейчас, 1 ТБ от $259.99; 2 ТБ и 4 ТБ доступны.

Extreme PRO Portable SSD: появится позже в вариантах 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ (8 ТБ — позже в этом году).

Portable SSD (базовый): варианты 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ — ожидаются в течение года.

Куда движется рынок переносных SSD

Производители поднимают планку по скорости и ёмкости, потому что растут требования к хранению и обработке медиа и данных для генеративного ИИ: работать с 12K‑видео и большими наборами данных удобнее локально на быстрых NVMe‑накопителях, чем тянуть всё через облако. На этом фоне SanDisk пытается удержать позицию бренда среди создателей контента, отвечая конкурентам, которые выводят бюджетные и гибридные USB‑решения (например, новинки Lexar).





Остаётся вопрос цены: профессиональные скорости и повышенная защита требуют затрат на производство, а значит — на розничные цены. Если рынок продолжит смещаться в сторону высоких скоростей и огромных объёмов, производители будут вынуждены балансировать между ёмкостью, скоростью и ценой — и выиграют те, кто предложит лучшее соотношение для реальных рабочих сценариев, а не только рекордные синтетические показатели.