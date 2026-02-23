Энтузиаст под псевдонимом Macho Nacho разобрал специальный выпуск Nintendo Game & Watch в стиле Zelda, припаял программатор, перепрошил плату и встроил слот microSD — в результате компактная электронная игрушка превратилась в полноценный ретро‑эмулятор, способный запускать игры от Sega Genesis до TurboGrafx‑16. Модификация потребовала микросварки, апгрейда памяти и аккуратной работы с корпусом, но открыла устройству внешний доступ к ROM‑файлам и современный интерфейс Retro‑Go.

Как мод сделали: программатор, прошивка, слот microSD

Сначала к плате припаяли ST‑Link V2 — программатор, который по проводам связывает микроконтроллер с компьютером для чтения и записи прошивки. После снятия дампа была установлена более ёмкая микросхема памяти, затем загружена кастомная прошивка. Это позволило снять заводские ограничения и запустить сторонний софт.

Добавление внешнего хранилища оказалось самой кропотливой частью: на плате пропаяли кастомный шлейф с пассивными элементами и конденсатором, к которому уже был припаян сам разъём microSD. Каждый контакт шлейфа был припаян к микроконтроллеру вручную. После проверки модификации корпус допилили — сделали аккуратный вырез для доступа к карте и закрепили всё обратно.

Программатор: ST‑Link V2, припаян к контактам платы

Апгрейд памяти: замена флеш‑чипа перед прошивкой

Прошивка: Retro‑Go (кастомная), поддержка множества эмуляторов

Физика: припаяный ribbon‑кабель с microSD и пассивными элементами, вырез в задней крышке

Инструменты: микросварка, 3D‑шаблоны для точного сверления/выравнивания

Что умеет мод: Retro‑Go, какие консоли и управление

На модифицированном Game & Watch установили Retro‑Go — популярную прошивку в сообществе ретро‑хэнд‑хаков. Она приносит современный интерфейс, поддержку сохранений в любой момент (save states), менеджер ROM‑ов и эмуляторы популярных платформ. В демонстрации игры выглядели чётко на оригинальном дисплее, цвета были насыщенными, а управление отзывчиво — что важно для портативной игры.

Retro‑Go умеет эмулировать консоли уровня:





Sega Genesis / Mega Drive

TurboGrafx‑16

игры уровня Game Boy (Pocket) и прочие 8/16‑битные платформы (в зависимости от ядер)

Кроме эмуляции, прошивка поддерживает домашние проекты (homebrew) и сохранения на карте, что превращает маленькую форму Game & Watch в удобный карманный проигрыватель ретро‑игр. По габаритам моддед‑устройство меньше Game Boy Pocket и помещается в карман, но есть компромисс: чтобы получить такой результат, требуется совершенство в пайке и понимание прошивки.

Чем этот вариант лучше или хуже готовых ретро‑приставок

Модифицированный Game & Watch интересен как инженерный эксперимент и как компактная «игрушка‑для‑ностальгии». Но если вам нужна максимальная производительность и удобство, готовые устройства вроде Anbernic или Miyoo Mini предпочтительнее: они мощнее, идут с заводской прошивкой и поддержкой большего числа ядер сразу из коробки.

Плюсы модда: уникальная форма, компактность, чувство владения редким гаджетом, возможность настроить прошивку под себя

Минусы модда: риск повредить плату при пайке, потеря гарантии, относительная ограниченность производительности по сравнению с специализированными устройствами

Чего ждать дальше

Тренд на «перепрошивку» ограниченных изданий и превращение их в универсальные ретро‑плееры только набирает обороты: в сообществе уже продают предмоденные экземпляры, а наборы и шаблоны для 3D‑печати упрощают сложные операции вроде аккуратного выреза корпуса. Это значит, что вскоре «уникальные» экземпляры могут стать более доступными — но одновременно появится рынок услуг и рисков: ремонтников, которые берутся за микропайку, и устройств с утраченными оригинальными функциями.

Остаётся вопрос: будут ли покупатели ценить форму больше, чем функциональность, и готов ли рынок платить за ремоддинг, когда на полке магазинов уже лежат мощные универсальные портативы. Сообщество моддеров, кажется, ответит экспериментами — а Nintendo вряд ли будет рада такой растяжке официальных продуктов.

Изображения в статье показывают ключевые этапы: распайку программатора, шлейф с microSD и финальную сборку после выреза в корпусе.