Apple готовит смену устаревшей Core ML на новую платформу Core AI, которая дебютирует с iOS 27. Эта модернизация позволит разработчикам проще и эффективнее внедрять современные возможности искусственного интеллекта в приложения, избавляя от необходимости собирать ИИ-инструменты самостоятельно или обращаться к сторонним сервисам.

Core ML служил долго, но компания признала, что «машинное обучение» — понятие уже не отражает масштаб сегодняшнего искусственного интеллекта и перестало быть привлекательным как для разработчиков, так и для пользователей. Core AI обозначит шаг вперёд в интеграции разных моделей ИИ прямо на устройства Apple, расширяя функционал и открывая новые сценарии для приложений и сервисов.

Core AI вместо Core ML: что изменится в iOS 27

Переименование и обновление фреймворка — больше, чем косметический ход. Apple, последовательно подстраиваясь под тренды, расширит инструментарий Core AI, чтобы глубже и шире поддерживать не только классическое машинное обучение, но и нейросети, большие языковые модели и другие AI-технологии.

Для разработчиков это значит удобное API и внутренние возможности, которые позволяют встроить ИИ-функции без сложной инфраструктуры и дополнительных расходов на внешние сервисы. Переход открывает дорогу к более интеллектуальным приложениям, начиная от голосовых ассистентов до сложных систем анализа данных и творчества.

Контекст и влияние на экосистему Apple

Переход на Core AI совпадает с другими инициативами Apple по улучшению искусственного интеллекта, в частности, интеграцией моделей Gemini от Google в Siri. Эти совместные усилия обещают вывести цифрового помощника на новый уровень в рамках iOS 26.5, а более серьёзные изменения ждут пользователей в iOS 27 и позже.





Для Apple это также способ не отставать от крупных игроков вроде Google и Microsoft, которые стремятся быстро внедрять новые AI-технологии в свои экосистемы. Обновлённый фреймворк позволит сохранить конкурентоспособность платформ Apple, особенно когда ИИ становится драйвером пользовательского опыта и инноваций.

Пользователи могут ожидать более умных и отзывчивых приложений, которые используют ИИ на уровне системы, а не только через облачные сервисы. Это положительно скажется и на безопасности данных, и на скорости работы, что всегда было одной из приоритетных задач Apple.

Что дальше?

WWDC 2026 станет площадкой, где Apple расскажет подробности Core AI, инструменты для разработчиков и планы по развитию искусственного интеллекта в своей экосистеме. Следить за этими анонсами интересно не только тем, кто пишет приложения для iOS, но и всем, кто наблюдает за эволюцией ИИ на мобильных устройствах.

Между тем свежие обновления Siri и использование Gemini AI могут стать первыми заметными проявлениями нового подхода к AI у Apple уже в ближайшие месяцы — с версией iOS 26.5, которая сейчас проходит тестирование.