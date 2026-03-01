Компания Honor подогревает интерес к складному смартфону Magic V6 перед его глобальной презентацией на выставке MWC 2026. На этот раз акцент сделан не на камерах и не на прочности шарнира, а на аккумуляторе.

В коротком тизере, опубликованном в X и других соцсетях, Honor представила так называемую Silicon-Carbon Blade Battery. В ролике рекордсмен Книги Гиннесса Рик Смит-младший бросает игральную карту, после чего зрителю намекают, что на самом деле это и есть сверхтонкий аккумулятор. Основной посыл — батарея тонкая, лёгкая и безопасная.

Несмотря на эффектную подачу, сама технология уже известна рынку и продолжает развиваться. Кремний-углеродные аккумуляторы позволяют либо уменьшить физические размеры батареи, либо увеличить её ёмкость без утолщения корпуса устройства. Кроме того, такая химия может обеспечивать более быструю зарядку и лучшую работу при низких температурах.

Для глобальной версии Magic V6 компания Honor официально подтвердила аккумулятор ёмкостью 6600 мАч. Это заметный рост по сравнению с международной версией Magic V5 и весьма внушительный показатель для складного смартфона. По слухам, китайская версия может получить ещё большую ёмкость, однако эти данные пока не подтверждены официально.

Название Blade, по всей видимости, подчёркивает улучшения в толщине и конструкции батареи, однако технические детали пока не раскрываются.





В сегменте складных устройств ёмкость аккумулятора становится всё более важным фактором конкуренции. Многие модели по-прежнему оснащаются батареями на 4500-5000 мАч, поскольку производители стремятся сохранить тонкий корпус. Если Honor действительно сумеет совместить аккумулятор на 6600 мАч с лёгким и тонким дизайном, это может изменить ожидания пользователей от автономности складных смартфонов.

Ожидается, что Magic V6 получит и другие флагманские характеристики, поскольку Honor продолжает позиционировать свои складные модели как альтернативу линейке Galaxy Z Fold от Samsung.

Насколько технология Silicon-Carbon Blade оправдает громкие заявления маркетологов, станет ясно после реальных тестов. Пока же Honor демонстрирует, что складной смартфон может оставаться тонким, не жертвуя ёмкостью аккумулятора.