Компания Samsung начала распространять обновление программного обеспечения для смартфонов Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A54 и Galaxy A53 в Южной Корее. Апдейт включает февральский патч безопасности 2026 года, который устраняет 37 уязвимостей и повышает общий уровень защиты устройств.

Новые версии прошивки имеют номера A536NKSSFGZB2 для Galaxy A53, A546SKSSFEZB2 для Galaxy A54, A556SKSS6CZB2 для Galaxy A55 и A566SKSS5BZB6 для Galaxy A56. Чтобы установить обновление, необходимо перейти в раздел »Настройки» — »Обновление ПО» — »Загрузить и установить».

Ожидается, что в ближайшие дни Samsung начнёт распространять обновление и в других регионах. Обычно компания выпускает ежемесячный патч безопасности в течение соответствующего месяца, однако в случае с февральским обновлением 2026 года произошла задержка. Вероятно, это связано с проведением мероприятия Galaxy Unpacked 2026, на котором были представлены флагманская серия Galaxy S26 и новые наушники Buds 4.

Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A54 и Galaxy A53 также входят в список устройств, которые получат One UI 8.5 на базе Android 16 QPR2. Обновление принесёт обновлённый интерфейс и ряд новых функций. Ожидается, что его распространение начнётся в течение ближайших недель.