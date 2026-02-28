Samsung официально подтвердил, что стилус S Pen останется важной частью линейки Galaxy, несмотря на слухи о его постепенном уходе. Руководитель мобильного подразделения Samsung Вон-Джун Чой рассказал о разработке «более продвинутой технологии» для S Pen, которая потребует перестройки конструкции дисплея. Это позволит снизить компромиссы, связанные с размещением стилуса внутри корпуса, такие как потеря внутреннего пространства и влияние на аккумулятор.

Сейчас в Galaxy S26 Ultra по-прежнему есть слот для S Pen, но работа с Bluetooth-функциями стилуса была свернута ещё в предыдущей модели, что вызвало опасения у пользователей. Однако слова Вон-Джуна Чоя свидетельствуют, что Samsung не отказывается от дальнейших инноваций, а готовит фундаментальные изменения, которые могут появиться в будущих версиях.

Перестройка дисплея под новый S Pen может означать уменьшение толщины слоёв дигитайзера, поддержку новых стандартов ввода или более тесную интеграцию с беспроводной зарядкой Qi2. Такие изменения способны не только освободить место внутри смартфона, но и улучшить эргономику использования стилуса и взаимодействие с аксессуарами.

Влияние нового дизайна, вероятно, отразится не в нынешнем поколении ультрапремиальных моделей, а в их преемниках. Тем самым Samsung сохраняет основную функцию и сигнализирует о готовности к значительным техническим шагам. Ведь конкуренты в сегменте смартфонов продолжают экспериментировать с форм-факторами и функционалом — например, Apple и Microsoft склоняются к стилусу как к дополнительному преимуществу для рабочих и творческих задач.

Развитие S Pen — это не только вопрос технологий, но и конкурентного позиционирования. Samsung сохраняет преимущество среди Android-флагманов, где интеграция стилуса стала почти фирменным знаком, и готовит новую главу в истории взаимодействия между человеком и устройством.



