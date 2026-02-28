HMD представила Luma — недорогой 4G‑смартфон на базе Unisoc T615, который делает ставку на базовую надёжность и удобство: большая батарея, 120 Гц экран и привычный 3,5 мм мини‑джек вместо модного набора »топ‑фич» и дорогих материалов. Аппарат уже появился на региональных сайтах HMD в Нигерии и Гане с пометкой »скоро», но цена пока не объявлена.

Характеристики HMD Luma

На бумаге это типичный представитель entry‑/mid‑бюджета 2026 года: платформа на 12 нм, скромный набор камер и большой аккумулятор. HMD сводит всё к двум обещаниям — длительная автономность и отсутствие лишних расходов на аксессуары вроде Bluetooth‑гарнитуры.

Чипсет: Unisoc T615, 12 нм

ОЗУ: 4 ГБ (фиксированное)

Память: 128 ГБ или 256 ГБ

Экран: 6,67‑дюймовый LCD HD+ (720 × 1604), 120 Гц, пиковая яркость ≈ 500 нит

Камеры: 50 МП основная, 8 МП селфи

Аккумулятор: 5 000 мА·ч, зарядка 18 Вт по USB‑C 2.0

Связь и прочее: 4G dual‑SIM, Bluetooth 5.0, стереодинамики, 3,5 мм мини‑джек

Габариты и вес: толщина 8,65 мм, вес ≈198 г; цвета Titanium и Blue

Цена и доступность

Официальной цены HMD не раскрывает — на сайте устройства стоит пометка »coming soon» для Нигерии и Ганы. Судя по набору железа и позиционированию, Luma попадёт в сегмент entry‑/mid: конкуренты здесь — модели базового уровня от Tecno, Infinix и несколько предложений от Samsung и Xiaomi на похожих чипсетах.

Если HMD поставит цену ближе к 128‑ГБ‑варианту конкурентов, покупателям за небольшие деньги предложат экран с высокой частотой обновления, большой аккумулятор и сохранённый мини‑джек. Зато не стоит ждать быстрой зарядки, продвинутой камеры или 5G‑модема.

Кому подойдёт HMD Luma

Luma — для тех, кому нужен надёжный »рабочий» смартфон без фич‑гонки: длительное время работы, плавная прокрутка интерфейса и возможность подключить проводные наушники. Игроманам и »фото‑энтузиастам» лучше смотреть на аппараты с более мощным процессором или более продвинутой камерой. Интересно будет наблюдать, сможет ли HMD выиграть долю рынка в Африке и других развивающихся регионах за счёт простой комплектации и привычных опций.



