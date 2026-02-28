Xiaomi выпустила новую серию центральных кондиционеров Mi Home, адаптированную под китайский стандарт энергоэффективности 2026 года. Системы рассчитаны на целую квартиру или большой дом — многозональные мульти-сплит конфигурации с единичным наружным блоком — и появятся в продаже 5 марта 2026 года; стартовая цена 15 999 юаней (≈ $2,332).

Цена и дата выхода

Серия поступит в продажу 5 марта 2026 года. Xiaomi предлагает несколько вариантов мощности и комплектовки, цены указаны для конфигураций 1‑к‑N (один наружный — N внутренних):

125Wn-OC30/N5C1 (5 HP): 15 999 юаней для 1‑to‑3, 17 999 юаней для 1‑to‑4

140Wn-OC30/N5C1 (6 HP): 20 999 юаней для 1‑to‑4, 23 999 юаней для 1‑to‑5

160Wn-OC30/N5C1 (6 HP): 25 999 юаней для 1‑to‑5, 28 999 юаней для 1‑to‑6

Технические характеристики

Главная техническая фишка — двухцилиндровый компрессор с инъекцией газа для повышения энтальпии. По словам производителя, такое решение поддерживает устойчивую работу в широком диапазоне температур и помогает сохранить производительность при экстремальных температурах.

Диапазон рабочих температур: от −28°C до 65°C

Двухцилиндровый компрессор с инъекцией газа (enthalpy‑increasing gas injection)

Наружный блок: трёхрядный испаритель и трёхрядный конденсатор

Электронные расширительные клапаны на наружном и внутренних блоках

Увеличение площади медного теплообменника примерно на 22,5%

Рейтинг энергоэффективности »Super Level 1» по китайскому стандарту 2026 года

Интеграция с платформой Mi Home: удалённое управление, расписания, голосовые команды и, возможно, учёт энергопотребления

Для каких домов подходят эти системы

Судя по конфигурациям, продукт рассчитан на многокомнатные квартиры и большие жилые площади, где нужно одновременно охлаждать или нагревать несколько зон. Мульти‑сплит с единичным наружным блоком упрощает установку на узких балконах и экономит место по сравнению с отдельными наружными блоками для каждой комнаты.

Производитель предлагает дополнительные аксессуары для разных схем монтажа, но детали по установке пока неполные. Важный момент: лабораторные показатели энергоэффективности и расширенная рабочая зона — хорошее начало, но в реальности решающими будут уровень шума, стабильность работы в частных домах и сервис.





Кто конкурирует с Xiaomi

На китайском рынке центральных кондиционеров уже давно и серьёзно работают Midea, Gree и Haier; у них широкие портфели коммерческих и бытовых решений, развитая сервисная сеть и опыт установки больших систем. Xiaomi выходит в сегмент mid‑to‑high со знакомым для себя преимуществом — связкой »железо + платформа Mi Home».

Если реальные испытания подтвердят устойчивость при −28°C и 65°C, а сервис подтянется, Xiaomi может отжать долю у конкурентов в новых жилых проектах и в сегменте умных домов. Но первыми судьями станут инсталляторы и управляющие компании: они ценят простую установку, предсказуемый сервис и надёжность через годы эксплуатации.

Остаётся открытым вопрос, насколько быстро конкуренты ответят собственными моделями под стандарт 2026 года и какой окажется реальная экономия электроэнергии в типичных квартирах. Продажи начнут давать ответы уже в этом сезоне.