Президент США запретил агентствам использовать продукты Anthropic, дав шесть месяцев на переход, а OpenAI уже подтвердила соглашение о развёртывании своих моделей в »классифицированной сети» Department of War. В сообщении на X генеральный директор OpenAI заявил, что компания вводит технические и контрактные ограничения — запрет на массовую бытовую слежку и на автономное применение силы — которые согласованы с военным ведомством.

Sam Altman подтвердил соглашение с Department of War

В посте на X Sam Altman написал, что OpenAI »достигла соглашения с Department of War о развёртывании наших моделей в их классифицированной сети». По его словам, это не означает полной »передачи ключей»: у OpenAI будут работать технические механизмы и юридические гарантии, которые ограничивают потенциально опасные применения технологий.

»Мы достигли соглашения с Department of War о развёртывании наших моделей в их классифицированной сети. Мы будем обеспечивать запреты на массовую бытовую слежку и человеческую ответственность за применение силы, включая системы автономного оружия. Также будут технические предохранители. Я считаю, что правительство США должно предлагать такие же условия всем компаниям.» Sam Altman, генеральный директор OpenAI

Почему Anthropic заблокировали в агентствах

Решение администрации последовало после конфликта вокруг ограничений в условиях использования Anthropic: компания отказывала в некоторых применениях своих моделей, если они противоречили её правилам. Президент объявил о запрете, дав федеральным структурам полгода на замену решений Anthropic — это ускорило гонку за поставки ИИ, свободные от проблем, для ведомств.

Такая смена вендора на уровне федеральных ведомств — не только политический жест, но и деловой пробел: военные и другие агентства ищут поставщиков, способных сочетать технологическую работоспособность с контрактными гарантиями безопасности. OpenAI получает возможность укрепить позиции на государственном рынке, Anthropic — потерю доходов и влияния в секторе.

Что это меняет для рынка и вооружённых сил

Короткий выигрыш для OpenAI: доступ к бюджетам и инфраструктуре ведомств плюс престиж развёртываний в классифицированной сети.

Риск для Anthropic: потеря государственных контрактов и необходимость пересмотреть политику модерации или искать другие рынки.

Широкий эффект на поставщиков облачных сервисов: партнёрам OpenAI (включая крупные облачные компании) придётся адаптироваться к требованиям безопасности и сертификации.

Публичный прецедент: если правительство начнёт требовать единых ограничений от всех поставщиков, это поднимет планку контрактной ответственности и может размыть конкурентное преимущество компаний, делающих упор на более жёсткую автономию моделей.

На практике это значит, что военные получат доступ к современным языковым моделям, но с набором технических барьеров и юридических положений. Конкуренты OpenAI — от больших игроков вроде Google и Microsoft до независимых стартапов — теперь будут вынуждены выбирать между желанием расширить рынок и необходимостью сохранять собственные принципы безопасности.





Остаётся открытым вопрос: согласится ли администрация на универсальные условия для всех компаний, как предлагает Sam Altman, и как такие условия повлияют на скорость внедрения новых возможностей ИИ в оборонной сфере. Переходный период в шесть месяцев покажет, насколько легко федеральные структуры смогут заменить одну экосистему ИИ на другую без потери функциональности и с учётом рисков.