BMW запустил пилот с гуманоидными роботами на заводе в Лейпциге — первый подобный опыт компании в Европе. На площадке будут работать единичные экземпляры AEON от Hexagon Robotics; цель проекта — разгрузить людей от повторяющихся и тяжёлых операций на линии сборки и при производстве высоковольтных батарей, но не заменять персонал.

Это не первая проба BMW с подобной техникой: в США на заводе в Спартанберге компания проводила 10-месячный эксперимент с роботами Figure 02, которые работали пять дней в неделю до 10 часов в сутки. По отчётам, машины помогли в выпуске более 30 000 автомобилей, беря на себя эргономически тяжёлые операции, например укладку листового металла перед сваркой.

Где будут работать роботы и какие задачи им дают

В Лейпциге AEON будут задействованы в сборочных операциях и в линиях по производству высоковольтных батарей. BMW подчёркивает, что на старте задействованы »единичные» роботы — в буквальном смысле в пределах одной-двух машин — которые будут работать рядом с людьми и существующими автоматизированными системами.

Спартанберг (США): Figure 02 — 10‑месячный пилот, более 30 000 автомобилей, 5 дней в неделю, до 10 часов в смену.

Лейпциг (Германия): AEON от Hexagon Robotics — сборка и высоковольтные батареи, старт в »однозначных» числах.

Тип задач: повторяющиеся операции, тяжёлая эргономическая работа, подготовка компонентов к сварке и сборке.

Чем это отличается от традиционной автоматизации

Классические промышленные роботы хороши, когда работа повторяема и фиксирована. Гуманоидные системы предлагают гибкость: они могут передвигаться по линии, брать детали и выполнять операции в пространствах, спроектированных для людей. BMW называет это »физическим ИИ» — сочетанием цифровых систем и роботизированных исполнителей.

Но гибкость приносит новые вызовы: интеграция в существующие потоки, безопасность рядом с людьми, обслуживание и окупаемость. Полноценное развёртывание зависит от того, смогут ли такие роботы дать измеримый прирост производительности и снизить издержки без роста операционных сложностей.





Автопроизводители уже тестируют аналогичные решения: Tesla, Mercedes и Hyundai публично проявляли интерес к гуманоидным платформам. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что рынок гуманоидной робототехники может достичь $5 трлн к 2050 году, с высокой концентрацией внедрений в Китае.

Что ждёт отрасль дальше

Сейчас речь о маленьких шагах: пилоты, единичные машины, аккуратное соседство с людьми. Если AEON докажет, что экономит время, снижает травмы и легко вписывается в линию, следующая фаза — масштабирование по сменам и участкам. Если нет — ожидать возврата к проверенным сварочным ячейкам и роботам‑манипуляторам.

Открытый вопрос: будут ли автозаводы диктовать форму гуманоидов под свои нужды или платформы станут стандартизированными универсальными работниками. Ответ определит, кто выиграет — производители роботов с гибкими платформами или интеграторы классической автоматизации.