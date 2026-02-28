Vivo и iQOO готовят повышение цен на ряд среднебюджетных моделей в Индии: по утечке, шесть устройств подорожают на ₹2 500, а новые прайсы начнут действовать с 1 марта. Информация появилась в публикации инсайдера на X и распространилась в индийских источниках — официального подтверждения от компаний пока нет.

Какие модели подорожают

Vivo T4x 6 ГБ + 128 ГБ: ₹15 499 → ₹16 999 8 ГБ + 128 ГБ: ₹16 499 → ₹18 999 8 ГБ + 256 ГБ: ₹18 499 → ₹20 999

Vivo T4R 8 ГБ + 128 ГБ: ₹20 999 → ₹22 999 8 ГБ + 256 ГБ: ₹22 999 → ₹24 999 12 ГБ + 256 ГБ: ₹24 999 → ₹26 999

Vivo T4 8 ГБ + 128 ГБ: ₹22 999 → ₹24 999 8 ГБ + 256 ГБ: ₹24 999 → ₹26 999 12 ГБ + 256 ГБ: ₹26 999 → ₹28 999

iQOO Z10x 6 ГБ + 128 ГБ: ₹14 999 → ₹16 999 8 ГБ + 128 ГБ: ₹16 499 → ₹18 999 8 ГБ + 256 ГБ: ₹17 999 → ₹20 499

iQOO Z10R 8 ГБ + 128 ГБ: ₹20 999 → ₹22 999 8 ГБ + 256 ГБ: ₹22 999 → ₹24 999 12 ГБ + 256 ГБ: ₹24 999 → ₹26 999

iQOO Z10 8 ГБ + 128 ГБ: ₹22 999 → ₹24 999 8 ГБ + 256 ГБ: ₹24 999 → ₹26 999 12 ГБ + 256 ГБ: ₹26 999 → ₹28 999



Когда начнут действовать новые цены

Инсайдер указывает датой начала изменений 1 марта. Пока ни Vivo, ни iQOO официально не объявляли о корректировке прайса — что делает ситуацию типичной для предварительных утечек: вероятно, это внутренний план дилерских прайсов или рекомендаций для розничных сетей.

Если утечка верна, выгоднее покупать до конца февраля: для некоторых конфигураций рост составит до ₹2 500, что заметно для сегмента до ₹25 000.

Чего ждать покупателям

Периодические пересмотры цен в Индии знакомы: влияние оказывают курс рупии, логистика и стоимость комплектующих. Для покупателей это простой выбор — брать сейчас или ждать официального подтверждения и проверять цены у ритейлеров. Для тех, кто рассчитывает на акции и скидки, стоит помнить: если производитель действительно повышает рекомендованный прайс, распродажи у официальных каналов могут сократиться.

Официальных заявлений пока нет — и именно это оставляет место для манёвра: ритейлеры могут обновить цены мгновенно, с задержкой или вовсе не менять локальные прайсы, если примут решение компенсировать рост другими способами. В ближайшие дни стоит следить за объявлениями брендов и прайс-листами крупных индийских продавцов.



