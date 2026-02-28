Администратор NASA Джаред Айзекман объявил о крупной перестройке программы Artemis: агентство отменяет дорогостоящую ступень Exploration Upper Stage и модернизацию Block 1B, стандартизирует верхнюю ступень SLS, переносит первый высадочный полёт на Artemis IV и намерено довести частоту запусков до ежегодной, начиная с »середины 2027 года». Решение — попытка сократить задержки и снизить риски после затяжных проблем с заправкой и утечками в подготовке к Artemis II.

Изменения в программе Artemis

Отмена Exploration Upper Stage и модернизации Block 1B для ракеты SLS

Artemis II и Artemis III полетят на SLS с существующей верхней ступенью

Artemis IV, V и последующие миссии получат »стандартизированную» верхнюю ступень

Artemis III больше не будет миссией по посадке: Orion стартует на SLS и состыкуется в околоземной орбите с посадочными модулями (Starship и/или Blue Moon)

Artemis IV назначена первой миссией с высадкой на Луну

Цель — летать по программе Artemis ежегодно, начиная с »середины 2027 года», с как минимум одной высадкой в 2028 году

NASA будет работать со SpaceX и Blue Origin, чтобы ускорить готовность коммерческих лунных посадочных аппаратов

Главный мотив — низкая частота запусков SLS. Между Artemis I и следующим полётом прошло почти 3,5 года, а ранее NASA запускало людей раз в несколько месяцев. Агентство хочет стандартизировать конфигурацию SLS и повысить надёжность, чтобы выходить на ритм пусков примерно раз в 10 месяцев, пока не появятся коммерческие альтернативы для доставки экипажей на Луну.

»NASA должно стандартизировать подход, безопасно увеличить частоту полётов и выполнить национальную космическую политику президента. С учётом надёжной конкуренции со стороны нашего главного геополитического соперника, которая растёт день ото дня, нам нужно двигаться быстрее, устранять задержки и достигать поставленных целей». Джаред Айзекман, администратор NASA

Проблемы SLS и зачем менять Artemis III

Последние задержки и технические риски — утечки водорода и гелия при подготовке Artemis I и II — стали наглядным аргументом в пользу отказа от сложных конфигурационных изменений между пусками. Раньше в программе планировались существенные модернизации каждого нового полёта; сейчас это признали помехой для регулярности и решили сделать SLS однотипным на период повышенной частоты запусков.

Такой подход ближе к философии »пошаговой» подготовки, как в программе Apollo: серия проверочных миссий до высадки. Преимущества очевидны — снижается риск при стыковках, отработке посадочного аппарата и эксплуатации скафандров и систем связи. Правда, лавинообразный график требует ускорения готовности Orion и постоянной работы по интеграции с посадочными кораблями.

Что получают подрядчики и Boeing

NASA утверждает, что основные подрядчики поддерживают изменения, а законодатели были проинформированы. Главный проигравший на бумаге — Boeing, который был главным исполнителем Exploration Upper Stage и рассчитывал на многомиллиардный контракт. В официальном заявлении Boeing постарался смягчить реакцию.





»Boeing — гордый партнёр миссии Artemis, и наша команда рада внести вклад в видение NASA по американскому лидерству в космосе. Сердечная ступень SLS остаётся самой мощной в мире и единственной, которая может вывести американских астронавтов напрямую на Луну одним запуском. По мере ускорения графика запусков наша рабочая сила и цепочка поставок готовы удовлетворить возросшие потребности производства». Стив Паркер, президент и генеральный директор Boeing Defense, Space & Security

Реальность сложнее: отмена Block 1B ставит под вопрос необходимость второй большой стартовой башни, стоимость которой уже взлетела с планируемых 383 млн до 1,8 млрд долларов. Также остаются незакрытые вопросы по Lunar Gateway — некоторые модули уже строятся, и роль Block 1B для вывода тяжёлых грузов была важной.

Чем могут заменить Exploration Upper Stage

NASA обещает приобрести »стандартизированную» верхнюю ступень коммерчески. Наиболее вероятным кандидатом называется Centaur V, которая применяется на ракете Vulcan от United Launch Alliance. При этом текущая модификация SLS использует переработанную ступень от Delta IV, производство которой остановлено, и у NASA осталось только две такие ступени.

Если выбрать Centaur V или аналогичный коммерческий продукт, это снизит зависимость от дорогостоящего собственного развития и позволит быстрее наращивать темп запусков — при условии, что работа по »человеческой сертификации» новой ступени уложится в график для Artemis IV.

Что дальше

Теперь главные задачи NASA — ускорить готовность Orion для »середины 2027 года», завершить интеграцию с одним или двумя коммерческими посадочными аппаратами и обеспечить человеческую сертификацию новой верхней ступени до Artemis IV. Политически ожесточённые дебаты о будущем Gateway или базе на поверхности Луны лишь усиливают неопределённость: часть политиков готова к станции, часть — к лунному форпосту.

Открытый вопрос — сможет ли ускорение графика реально привести к ежегодным полётам и удержать первенство США в гонке к Луне, пока у Китая амбиции и ресурсы для собственного пилотируемого лунного проекта растут. NASA поставила себе жёсткие сроки — и теперь начинается самая трудная часть: выполнить обещанное в сжатые сроки и без новых сюрпризов.