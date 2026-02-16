Джефф Безос опубликовал в X изображение черепахи — и это было не просто забавное фото. Жест нацелен на Илона Маска и сопровождает переход Blue Origin от туристических полётов к амбициозной лунной программе: беспилотный запуск Blue Moon MK1, а затем архитектура из нескольких пусков New Glenn для доставки экипажа в лунную экспедицию. На бумаге у Blue Origin есть ясный план; на деле — очень много точек соприкосновения с риском и политикой.

Как Blue Origin планирует доставить людей на Луну

План компании сводится к модульной сборке в космосе с помощью носителя New Glenn и посадочному аппарату Blue Moon MK2-IL. Для беспилотной проверки Blue Origin предложила серию из трёх запусков New Glenn: на орбиту выведут лунный модуль Blue Moon MK2-IL и два разгонных блока, один из которых доставит модуль к целевой траектории. Для отправки людей компания рассчитывает на четыре пуска New Glenn: три первых — для доставки разгонных модулей, четвёртый — для вывода самого лунного модуля; затем предстоит состыковка с кораблём Orion и пересадка астронавтов в модуль.

Сколько запусков потребуется и какие технические слабости

Числа просты, но сложность высока. Blue Origin требует нескольких пусков и манёвров стыковки в орбитальном пространстве — навыков, в которых у компании пока мало практики: на орбиту она запускала летательные корабли всего два раза. Компания уже приостановила туристические миссии ради концентрации на лунной программе, а беспилотный MK1, по плану, должен полететь к Луне в этом году.

Беспилотная миссия — архитектура из трёх запусков New Glenn.

Экипажная миссия — четыре пуска New Glenn, стыковка с Orion, модуль Blue Moon MK2‑IL.

Blue Origin приостанавливала туристические полёты ради Artemis.

Blue Origin имела ограниченную орбитальную активность (всего два вывода летательных аппаратов).

Кто выигрывает и кто рискует

Пиар‑удар Безоса работает на две группы: инвесторов и политиков. На фоне медленной, но аккуратной презентации архитектуры мем с черепахой — удобная метафора: «медленнее, но стабильнее». NASA выигрывает от конкуренции: ещё одна рабочая схема доставки людей на Луну повышает шансы успеха программы Artemis. Но реальные технологические «кредиты доверия» находятся на стороне SpaceX.

SpaceX остаётся лидером по темпам запусков, по опыту с крупными грузоподъёмными системами и по масштабу производства. Её Starship предлагает другой подход — большая единичная система, минимизирующая количество сложных стыковок. Для Blue Origin риск очевиден: New Glenn всё ещё предстоит подтвердить рутинную орбитальную работу и навыки точного маневрирования при состыковках, а многопусковая архитектура увеличивает количество точек отказа.





Плюс — геополитический фон. В статье отмечается: Китай активно готовит свои лунные программы и может попытаться опередить США в доставке людей на поверхность Луны. В этой гонке любое отставание техники или срыв сроков чреват потерей не только престижа, но и контрактов.

Остаётся вопрос: превратится ли мем в практическое преимущество или останется PR‑ходом. Blue Origin показала план с конкретными шагами — но на бумаге всё выглядит проще, чем в космосе. Следующие месяцы с полётом MK1 и первым запуском New Glenn будут решающими для того, чтобы черепаха действительно вышла из тени.