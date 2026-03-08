NASA добилась успеха в миссии DART, впервые изменив траекторию небольшого астероида в космосе. Зонд DART, запущенный в ноябре 2021 года, врезался в 170-метровый астероид Диморфос в сентябре 2022-го, что сократило время его орбитального движения вокруг большого компаньона Дидамос примерно на 33 минуты. Несмотря на кажущуюся незначительность, это изменение ощутимо влияет на общий путь двойной системы вокруг Солнца.

Главная цель эксперимента — отработка методов защиты Земли от потенциально опасных астероидов. Коррекция движения небольшого космического тела на миллиметры в секунду способна предотвратить столкновение с планетой на огромных дистанциях. DART доказал, что даже крошечный толчок может изменить судьбу столкновения.

Как DART изменил орбиту астероида

Зонд DART достиг цели спустя 9 месяцев после старта, столкнувшись с Диморфосом — спутником астероида Дидамос. Размеры объектов — 170 и 805 метров в ширину соответственно. Измерения показали, что из-за удара период обращения Диморфоса вокруг Дидамоса уменьшился с 12 часов до примерно 11 часов 27 минут. По словам Рахила Макадии из Университета Иллинойса, даже изменение скорости объекта на 11,7 микрон в секунду способно кардинально изменить долгосрочную траекторию астероида.

Удар вырвал значительное количество обломков — космический ответ второстепенной «бомбардировке». Появившийся мусор и изменения в движении астероидов обнаружили и тщательно проанализировали астрономы по всему миру, в том числе с помощью добровольцев-любителей, что подтвердило успех технологии.

Зачем NASA меняет орбиты астероидов

Несмотря на то, что система из Диморфоса и Дидамоса никогда не угрожала Земле, NASA беспокоит множество менее изученных космических обломков. Даже небольшой объект, подобный Диморфосу, может разрушить городской район размером с Лондон, а Дидамос угрожает масштабами на уровне целого юга Англии.





Поэтому агентство строит специальный орбитальный телескоп, предназначенный для раннего обнаружения опасных астероидов и комет. Отслеживание в реальном времени позволит заранее отправлять аппараты по типу DART для профилактического изменения траекторий и минимизации угрозы столкновения.

Успех миссии DART станет первым практическим доказательством того, что человечество способно защищать планету от космических угроз, используя удары кинетических аппаратов. При этом эксперты напоминают: главное — вовремя обнаружить объект, который движется к Земле, и понять, как скорректировать его путь, чтобы избежать катастрофы.